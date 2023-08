Samsung Galaxy Tab A9 certifié, étalonné et photographié à l’état sauvage

La série de tablettes économiques Samsung Galaxy Tab A9 est attendue au cours du quatrième trimestre de cette année et nous avons certaines des spécifications grâce aux certifications de la FCC, de la Wi-Fi Alliance, du Bluetooth SIG, de SafetyKorea, ainsi que du BIS indien. Il y a aussi une course Geekbench pour faire bonne mesure.

L’image ci-dessous provient de la certification SatefyKorea. Il montre l’avant de la tablette, ne révélant rien d’autre que la caméra frontale. Il s’agit du modèle SM-X115N, qui devrait être le Galaxy Tab A9. Un autre numéro de modèle a également fait surface – SM-X216B – qui devrait être le Galaxy Tab A9+.

Le Galaxy Tab A9 embarquera une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 15 W, et il mesurera 210,7 mm de long et 124,7 mm de large. Attendez-vous à une seule caméra à l’arrière, une prise audio 3,5 mm, ainsi que LTE, GPS et Bluetooth.

En regardant le score Geekbench du Galaxy Tab A9+, il aura une puce Snapdragon 695 avec les graphismes Adreno 619. Il y a 4 Go de RAM et Android 13, probablement avec OneUI 5.1 en plus.

