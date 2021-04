Nous avons vu la prochaine Galaxy Tab A7 Lite de Samsung dans plusieurs rendus jusqu’à présent et nous avons maintenant une liste TENAA qui confirme la conception et les spécifications clés de la tablette.







Samsung Galaxy A7 Lite

La Tab A7 Lite (SM-T225C) contient un écran LCD de 8,68 pouces avec une résolution de 800 x 1340 pixels et une caméra selfie 2MP. L’Helio P22T est à la barre, associé à 3/4 Go de RAM et 32/64 Go de stockage extensible. La tablette démarre Android 11, vraisemblablement avec One UI 3.1 en haut. Il est livré avec une batterie de 5100 mAh et une charge de 15 W. L’arrière de l’A7 Lite contient un seul appareil photo 8MP.





Galaxy Tab A7 Lite en blanc / argent

Les dimensions indiquées sont 212,4 x 124,7 x 8 mm et l’ardoise fait pencher la balance à 300 grammes. Selon les rumeurs, la Galaxy Tab A7 Lite devrait faire ses débuts en juin.

La source (en chinois) | Passant par