Samsung Galaxy Tab A7 Lite reçoit la mise à jour One UI 4.1 basée sur Android 12

Le Samsung Galaxy Tab A7 Lite annoncé en mai dernier avec One UI 3.1 basé sur Android 11 reçoit Android 12 avec One UI 4.1 en plus.

La nouvelle mise à jour apporte une interface utilisateur actualisée et les goodies habituels Android 12 et One UI 4.1 au Galaxy Tab A7 Lite en plus du correctif de sécurité Android de juillet 2022.

Le micrologiciel porte le numéro de version T225XXU1BVGB et fonctionne pour le code de modèle sportif Galaxy Tab A7 Lite SM-T225 à Hong Kong et en Allemagne. Espérons que le déploiement s’étendra bientôt à d’autres modèles et régions.

Si vous vivez à Hong Kong ou en Allemagne et que vous n’avez pas encore reçu la mise à jour Android 12 sur votre Galaxy Tab A7 Lite, vous pouvez la vérifier manuellement en accédant à son Réglages > Mise à jour logicielle menu.

Passant par