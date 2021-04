Nous savons que Samsung prévoit de lancer une nouvelle tablette économique appelée Galaxy Tab A7 Lite et nous avons même eu la chance de la voir dans des rendus avec des spécifications clés. Maintenant, nous avons la chance d’avoir un meilleur aperçu du design et de voir également comment la couleur argentée lui convient.

Grâce à l’image plus lumineuse, nous voyons plus clairement les lunettes ainsi que la caméra frontale et la grille de l’écouteur. De plus, il montre le côté de l’appareil et il semble qu’il aura une petite bosse de caméra. La bascule de volume et le bouton d’alimentation sont sur le côté droit, ce dernier étant positionné plus près du coin supérieur droit.

Malheureusement, il n’y a pas de spécifications supplémentaires par rapport à celles déjà existantes du rapport précédent qui incluent un SoC Helio P22T, 3 Go de RAM, un écran de 8,4 pouces (ou 8,7 « selon une rumeur plus ancienne) et une batterie de 5100 mAh.

La source