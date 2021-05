Samsung Galaxy Tab A7 Lite fuit à nouveau sur la console Google Play

Samsung est prêt à lancer sa tablette Galaxy A7 Lite bientôt, comme en témoignent les nombreuses listes de certification et les fuites qui ont émergé au cours des derniers mois. Nous avons maintenant une autre liste pour la tablette budgétaire directement à partir de la console Google Play qui confirme à nouveau ses spécifications clés.





Listes de la Galaxy Tab A7 Lite sur la console Google Play

Il existe deux listes pour l’onglet A7 Lite car il sera disponible dans les versions LTE et Wi-Fi uniquement. Le département des spécifications correspond aux listes précédentes avec un chipset Helio P22T à la barre associé à 3 Go de RAM. L’écran présentera une résolution de 800 × 1340 pixels bien que sa taille ne soit pas révélée. Sur la base des fuites précédentes, le panneau devrait se situer entre 8,4 et 8,7 pouces.







Galaxy Tab A7 Lite en noir et argent

La tablette embarquera une batterie de 5 100 mAh avec une charge de 15 W et démarrera Android 11. La Tab A7 Lite devrait être disponible en noir et argent et nous devrions voir ses débuts dès le mois prochain.

Passant par