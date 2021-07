Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) obtient la mise à jour Android 11

La Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) annoncée avec Android 9 Pie en février 2019 reçoit la mise à jour Android 11.

La mise à jour Android 11 pour la Galaxy Tab A 10.1 (2019) est actuellement en cours de déploiement dans 29 pays d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Europe. Cependant, seul le modèle LTE reçoit actuellement la mise à niveau Android 11, et on ne sait pas exactement quand Samsung commencera le déploiement de la version Wi-Fi.

Le firmware déployé en Corée du Sud porte le numéro de version T515NKSU8CUF6, tandis que ceux des pays asiatiques et européens ont respectivement les versions T515XXU8CUF2 et T515XXU8CUF4.

La nouvelle version de la Galaxy Tab A 10.1 (2019) est livrée avec le correctif de sécurité Android de juin 2021 et les goodies Android 11 habituels, notamment une nouvelle interface utilisateur, des autorisations uniques et des bulles de discussion.

Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, vous pouvez la vérifier manuellement en vous rendant sur le Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

