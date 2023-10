Samsung Galaxy SmartTag2 lancé en Corée

Le Samsung Galaxy SmartTag2 dévoilé plus tôt ce mois-ci a fait ses débuts aujourd’hui en Corée. Il est disponible en blanc et noir et coûte 36 300 KRW (26 $/25 €/2 230 INR). Cependant, il existe également un pack de 4 au prix de 129 800 KRW (95 $/90 €/7 980 INR).

Le Galaxy SmartTag2 sera mis en vente en Corée à partir du 18 octobre, et ceux qui achètent le tracker d’objets sur le site officiel coréen de Samsung jusqu’au 31 octobre 2023 ont droit à un étui en silicone ou robuste gratuit pour le Galaxy SmartTag2.

L’étui en silicone est disponible en cinq couleurs et coûte 22 000 KRW (16 $/15 €/1 350 INR), tandis que le boîtier robuste coûte 19 800 KRW (14 $/13 €/1 215 INR) et propose trois options de couleurs.









Étuis en silicone • Étuis robustes

Samsung a également annoncé que les clients qui rédigent un avis sur le Galaxy SmartTag2 sur le Naver Smart Store obtiendront gratuitement des points Naver Pay.

Vous pouvez lire notre couverture d’annonce Samsung Galaxy SmartTag2 ici pour en savoir plus.

Source (en coréen)