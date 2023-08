Samsung Galaxy SmartTag 2 obtient la certification NBTC

Samsung a annoncé le traqueur d’articles Galaxy SmartTag en janvier 2021, et il devait dévoiler son successeur lors de l’événement Galaxy Unpacked du mois dernier en Corée du Sud, mais cela ne s’est pas produit. Bien qu’il n’y ait aucun mot de Samsung à propos du Galaxy SmartTag 2, nous savons qu’il est en préparation et qu’il vient d’être certifié par le NBTC de Thaïlande, ce qui le rapproche un peu plus du lancement.

L’autorité de certification thaïlandaise ne révèle rien de nouveau sur le Samsung Galaxy SmartTag 2 puisque nous savons qu’il a la désignation de modèle EI-T5600 et la prise en charge ultra large bande (UWB) des certifications précédentes.







Samsung Galaxy SmartTag 2

Le SmartTag d’origine ne prenait pas en charge UWB, mais le SmartTag+ le faisait. Cette fois, Samsung ne lancera probablement qu’une seule version avec connectivité Bluetooth et UWB.



Samsung Galaxy SmartTag

Source (en thaï)