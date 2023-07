Samsung Galaxy SmartTag 2 obtient la certification Bluetooth

Vous vous souvenez peut-être qu’en 2021, Samsung a annoncé les trackers Galaxy SmartTag et SmartTag +, aux côtés de la famille Galaxy S21. Voici notre avis sur le SmartTag. En mars, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le géant coréen envisageait de rafraîchir son outil de suivi des objets plus tard cette année. Cela pourrait bien être le cas, en passant par une liste de certification récemment divulguée pour un gadget appelé Galaxy SmartTag 2.







Certification Bluetooth Galaxy SmartTag 2

La liste de certification en question provient de la base de données Bluetooth SIG. En plus de révéler le nom du tracker, il n’offre pas vraiment trop d’informations supplémentaires. En dehors de cela, le SmartTag 2 utilisera Bluetooth 5.3 au lieu de la radio Bluetooth 5.1 dans le SmartTag d’origine. Bluetooth 5.3 est une itération plutôt qu’une mise à niveau majeure par rapport à 5.1, mais il devrait toujours offrir une consommation d’énergie inférieure, moins d’interférences dans la connexion et une meilleure qualité et sécurité globales de la connexion.

Malheureusement, nous ne savons toujours rien d’autre sur le SmartTag 2. Vraisemblablement, Samsung conservera le bouton sur l’appareil et la possibilité de programmer ce bouton pour contrôler un appareil IoT via votre téléphone. Nous sommes également intéressés de voir s’il y aura à nouveau une version distincte du SmartTag 2 qui offre également un support UWB, semblable au SmartTag+, ou si chaque SmartTag 2 aura UWB.

Nous n’aurons probablement pas à attendre trop longtemps pour le savoir puisque, si les rumeurs sont vraies, le nouveau SmartTag 2 devrait être dévoilé lors du prochain événement Galaxy Unpacked pour les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5. Il aura lieu la dernière semaine de juillet.

Source