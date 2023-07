Samsung Galaxy se déploie en Corée – Samsung Global Newsroom

Le 26 juillet, Samsung Electronics a accueilli Unpacked pour la première fois à Séoul, en Corée, dévoilant ses derniers smartphones et technologies Galaxy conçus pour ouvrir des possibilités et transformer des vies.

Pour ceux qui ont manqué la diffusion en direct ou qui recherchent un récapitulatif de toutes les annonces passionnantes du dernier Unpacked, vous pouvez consulter notre vidéo récapitulative de l’événement ici. Vous pouvez voir les faits saillants de l’événement principal, tels que des images du nouveau portefeuille Galaxy, y compris le Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Watch6 et Tab S9 et la zone d’expérience au COEX. Vous pouvez également voir des images exclusives en gros plan des nouveaux studios éphémères de Samsung (Flip Side Market) à Séoul et à Busan, ainsi que les faits saillants d’une visite spéciale dans la ville numérique de Samsung à Suwon et les principales attractions de Séoul et de Busan.