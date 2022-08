Samsung Galaxy S8, maintenant âgé de 5,5 ans, reçoit une nouvelle mise à jour du firmware

Les Samsung Galaxy S8 et S8+ ont été lancés début 2017 avec beaucoup de succès après une longue carrière, ils ont reçu leur dernière mise à jour en mai 2021. Nous pensions que c’était la dernière mise à jour, de toute façon, Samsung vient de sortir une solution rapide.

Le journal des modifications du firmware G95*FXXUCDVG4 dit simplement “La stabilité du GPS a été améliorée” et c’est à peu près tout. Cela ne semble pas suffisant pour tenir compte de la taille de téléchargement de 420 Mo, mais s’il existe d’autres correctifs, ils n’étaient pas assez importants pour être mentionnés.

Et ce n’est vraiment qu’un correctif, le téléphone reste sur Android 9 avec un correctif de sécurité du 1er avril 2021. Pourtant, c’est plus que ce que nous attendions d’un téléphone qui a maintenant 5 ans et demi.









Le Samsung Galaxy S8 reçoit une mise à jour inattendue du micrologiciel (ce qui améliore la stabilité du GPS)

Ce correctif GPS semble être le même (ou fondamentalement le même) que celui envoyé aux téléphones Galaxy J7 en Asie (le J7 est originaire du lointain 2015). Et ce ne sont peut-être pas les seuls anciens téléphones à être mis à jour.

GalaxieClub rapporte que plusieurs autres anciens téléphones sont sur le point d’être mis à jour – le Galaxy S7 de 2016 et même le Galaxy S6 de 2015. Le plus récent Galaxy S9 (2018) sera bien sûr également mis à jour. Aucun de ceux-ci n’est sur le liste officielle Parmi les téléphones pris en charge, la plus ancienne génération de la série S qui reçoit toujours des mises à jour régulières est le Galaxy S10 de 2019, qui est sur un calendrier trimestriel (le S10 Lite est toujours sur le calendrier mensuel).

Samsung a récemment annoncé que ses produits phares bénéficieront d’un support étendu – 4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité, mais cela ne couvre que les appareils 2021 et plus récents (donc la série S21 et plus). Les appareils plus anciens (y compris la série S10) et ceux des séries A et M bénéficient de 4 ans de support (mais encore une fois rien d’aussi vieux que le S8).

La source (en néerlandais)