Samsung Galaxy S8 a terminé ses mises à jour

Comme le Galaxy S7 il y a un an, Samsung a retiré le support de mise à jour pour le Galaxy S8 et Galaxy S8 +. Les deux téléphones font l’objet d’un calendrier de mise à jour trimestriel depuis environ 12 mois, mais à l’âge de 4 ans, Samsung a terminé de fournir une assistance à cette ligne.

Si vous paniquez ou êtes sur le point de vous fâcher contre Samsung pour cela, rappelez-vous qu’il s’agit de la seule société Android à fournir autant d’années de mises à jour. Les Galaxy S8 et S8 + ont été pris en charge depuis 4 ans maintenant, avec 3 des années au niveau mensuel et l’année écoulée au niveau trimestriel. Samsung, mes amis, est le roi des mises à jour Android. Même Google ne fournit pas 4 ans de mises à jour et ils font le système d’exploitation.

Avec le Galaxy S8 maintenant terminé avec les mises à jour, le Galaxy S9 prendra sa place en tant que plus ancien téléphone Galaxy S de haut niveau encore pris en charge. Rappelez-vous simplement qu’il a déjà été déplacé vers le calendrier trimestriel et sera effectué en avril 2021, à moins que Samsung ne le modifie.

Au revoir, ami violet.

// Samsung