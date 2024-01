Samsung Galaxy S24 vs S24 Plus : ne vous trompez pas

L’événement Galaxy Unpacked de Samsung est passé, mais il a apporté avec lui la toute nouvelle série Galaxy S24. Bien que l’Ultra fasse parler de lui, vous pourriez également vous retrouver à choisir entre le Galaxy S24 classique et le Galaxy S24 Plus.

Si vous envisagez de vous procurer un S24, vous vous demandez peut-être quelles sont les différences entre le S24 classique et le S24 Plus, outre la taille. Heureusement pour vous, c’est là que nous intervenons. Voici ce que vous devez savoir.

Galaxy S24 contre S24 Plus : spécifications

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Plus Afficher Écran FHD+ de 6,2 pouces Résolution 1080 x 2340 416 ppp QHD+ de 6,7 pouces Résolution 1440 x 3120 513 ppp Luminosité maximale 2 600 lentes 2 600 lentes Dimensions et poids 5,79 x 2,78 x 0,30 pouces 5,93 onces 6,24 x 3,00 x 0,30 pouces 6,95 onces Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy Mémoire et stockage 8 Go/128 Go 8 Go/256 Go 12 Go/256 Go 12 Go/512 Go Couleurs Violette De Cobalt Jaune Ambré Gris marbré Noir Onyx Vert Jade (exclusivité Samsung) Bleu saphir (exclusivité Samsung) Orange grès (exclusivité Samsung) Violette De Cobalt Jaune Ambré Gris marbré Noir Onyx Vert Jade (exclusivité Samsung) Bleu saphir (exclusivité Samsung) Orange grès (exclusivité Samsung) Caméra 50MP principal 12MP ultra-large Téléobjectif 10MP Autoportrait 12 MP 50MP principal 12MP ultra-large Téléobjectif 10MP Autoportrait 12 MP Batterie 4 000 mAh 4 900 mAh Mise en charge 25W filaire 15 W sans fil 4,5 W sans fil inversé 45W filaire 15 W sans fil 4,5 W sans fil inversé Prix À partir de 800$ À partir de 1000$



Galaxy S24 vs S24 Plus : design et affichage

Les S24 et S24 Plus ont tous deux un nouveau design rafraîchi par rapport à leurs prédécesseurs. Le nouveau design présente des bords plats et un dos en verre mat, similaire au iPhone 15. Les côtés plats le rendent un peu plus confortable à tenir sur de longues périodes.

Les Galaxy S24 et S24 Plus sont à peu près identiques, même en ce qui concerne les options de couleur. En parlant de couleurs, vous pouvez obtenir les S24 et S24 Plus dans ces couleurs standard : Violet Cobalt, Jaune Ambre, Gris Marbre et Noir Onyx. Il existe également trois couleurs exclusives à Samsung.com : Jade Green, Sapphire Blue et Sandstone Orange.

La plus grande différence entre le S24 et le S24 Plus réside cependant dans la taille de l’écran plat. Le Galaxy S24 de base est doté d’un écran FHD+ AMOLED de 6,2 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 340 pixels et 416 pixels par pouce (ppi), tandis que le S24 Plus dispose d’un écran QHD+ AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1 440 x 3 120 et 513 ppi.

A part ça, les affichages sont similaires. Ils utilisent tous deux des panneaux LTPO avec un taux de rafraîchissement dynamique compris entre 1 Hz et 120 Hz. Samsung a également augmenté la luminosité maximale de tous les modèles, y compris le S24 Ultra, à 2 600 nits.

Encore une fois, les Galaxy S24 et S24 Plus sont à peu près les mêmes, mis à part la taille. Si vous préférez des téléphones plus petits et plus compacts, le S24 est la solution idéale. Mais si vous préférez un écran plus grand, optez pour le S24 Plus.

Galaxy S24 vs S24 Plus : performances et logiciels

Samsung a équipé les S24 et S24 Plus de la dernière puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy. Le système de refroidissement de la gamme S24 a également été repensé et optimisé pour une meilleure dissipation thermique.

Il existe quelques différences mineures entre les configurations du S24 et du S24 Plus. Le modèle de base S24 ne dispose que de 8 Go de RAM, avec des options de stockage de 128 Go ou 256 Go. Le S24 Plus dispose cependant de 12 Go de RAM. Il commence également à 256 Go et va jusqu’à 512 Go de stockage. Aucun des deux n’offre de stockage extensible.

La gamme Galaxy S24 est livrée avec Android 14 avec Une interface utilisateur 6.1 superposée. Samsung a lancé toute une série de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA via Galaxy AI avec la gamme S24. Ces nouveaux outils d’IA incluent la traduction en temps réel des appels téléphoniques et des messages vocaux et texte, des notes intelligemment résumées et formatées, des outils de retouche photo générative, Circle to Search, et bien plus encore.

Mis à part la différence de RAM et de capacité de stockage, les Galaxy S24 et S24 Plus sont fondamentalement les mêmes en termes de fonctionnalités de processeur et de logiciel. Tous les outils d’IA sont disponibles sur les deux appareils, vous ne manquerez donc rien si vous optez pour le modèle de base plutôt que sur le Plus.

Samsung proposera également sept ans de mises à niveau logicielles majeures sur la gamme S24, y compris les S24 et S24 Plus. Il s’agit d’une démarche visant à l’aligner sur la série Pixel de Google. Avec une feuille de route de sept ans, cela signifie que le S24 et le S24 Plus devraient durer jusqu’à Android 21.

Galaxy S24 contre S24 Plus : appareils photo

Côté caméra, les Galaxy S24 et S24 Plus sont à peu près identiques. Les deux disposent d’un appareil photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,8 et un champ de vision de 85 degrés avec stabilisation optique de l’image (OIS), d’un appareil photo ultra-large de 12 MP avec une ouverture f/2,2 et un champ de vision de 120 degrés, et d’un Téléobjectif 10MP avec une ouverture f/2,4, un champ de vision de 36 degrés et une plage de zoom optique 3x. La caméra selfie frontale mesure 12 MP, avec une ouverture f/2,2 et un champ de vision de 80 degrés.

L’un des défauts des appareils Samsung, en général, est la sursaturation des couleurs des photographies obtenues. Heureusement, Samsung semble avoir amélioré les algorithmes derrière la représentation des couleurs dans les photos, les résultats devraient donc être plus fidèles à la réalité qu’auparavant. D’autres améliorations ont également été apportées aux performances en basse lumière, de sorte que les photos de nuit devraient être plus nettes, plus lumineuses et globalement meilleures qu’auparavant.

Les systèmes de caméra du S24 et du S24 Plus sont à peu près identiques, donc l’un ne sera pas meilleur que l’autre. Le S24 Ultra, quant à lui, possède le meilleur système de caméra de toute la gamme S24.

Galaxy S24 vs S24 Plus : batterie et chargement

Le Galaxy S24 Plus dispose d’une batterie de 4 900 mAh, tandis que le Galaxy S24 standard a une cellule de 4 000 mAh. Cela est dû à la taille des appareils ; le plus grand S24 Plus a plus de place pour une cellule de batterie plus grande à l’intérieur, contrairement au S24. À des fins de comparaison, le S24 Ultra dispose d’une batterie de 5 000 mAh, le S24 Plus en est donc très proche.

Pour le chargement, le Galaxy S24 Plus est également meilleur, car il offre des vitesses de chargement rapides filaires de 45 watts. Le Galaxy S24, en revanche, n’a que des vitesses de charge allant jusqu’à 25 W.

Malheureusement, Samsung a décidé de ne pas adopter la norme de charge magnétique sans fil Qi2 pour la gamme S24, de sorte que la charge sans fil pour le S24 et le S24 Plus est toujours plafonnée à 15 W. Ils disposent tous deux également d’une charge sans fil inversée de 4,5 W.

Galaxy S24 contre S24 Plus : verdict

En fin de compte, les S24 et S24 Plus sont presque identiques. Ils ont la même conception globale, les mêmes caméras et les mêmes fonctionnalités logicielles.

Lorsque vous essayez de prendre une décision entre les deux, cela se résume en réalité à ceci : préférez-vous des téléphones plus petits, ou voulez-vous un écran plus grand et une plus grande autonomie de batterie ? Et bien sûr, n’oubliez pas de prendre en compte le coût : un téléphone plus grand a également un prix plus élevé.

Mis à part ces facteurs, les S24 et S24 Plus offriront la même expérience globale. En d’autres termes, vous ne pouvez pas vous tromper d’une manière ou d’une autre.

