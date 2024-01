Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23 FE : Lequel devriez-vous acheter ?

Le Samsung Galaxy S24 de base est le membre le plus abordable de la série, mais il est loin d’être le modèle Galaxy S le moins cher du marché. Le Galaxy S23 FE, axé sur le budget, est revenu en octobre 2023 à un prix imbattable pour un téléphone de son calibre. Quel choix de valeur est la meilleure offre ? Allons-y et examinons de plus près notre comparaison Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23 FE.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S23 FE : en un coup d’œil Le Galaxy S23 FE est moins cher que le Galaxy S24.

Le Galaxy S23 FE possède un écran plus grand que le Galaxy S24.

Le Galaxy S24 possède un SoC beaucoup plus rapide que le Galaxy S23 FE.

Le Galaxy S24 a des configurations de stockage plus élevées que le S23 FE.

Le Galaxy S24 est composé de matériaux plus haut de gamme que le S23 FE.

Samsung Galaxy S24 contre Samsung Galaxy S23 FE : Spécifications

SamsungGalaxy S24 Samsung Galaxy S23 FE Afficher SamsungGalaxy S24 AMOLED de 6,2 pouces, résolution FHD+ (2 340 x 1 080)



Taux de rafraîchissement de l’affichage de 120 Hz (1 Hz-120 Hz)



HDR10+ Samsung Galaxy S23 FE Super AMOLED de 6,4 pouces

FHD+ (2 340 x 1 080)

Format d’image 19,5:9

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur SamsungGalaxy S24 États-Unis : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy



Mondial : Samsung Exynos 2400 Samsung Galaxy S23 FE États-Unis : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Monde : Samsung Exynos 2200 RAM SamsungGalaxy S24 8 Go LPDDR5X Samsung Galaxy S23 FE 8 Go LPDDR5X Stockage SamsungGalaxy S24 128 Go ou 256 Go



Pas de stockage extensible Samsung Galaxy S23 FE 128 Go, 256 Go

Pas de stockage extensible Pouvoir SamsungGalaxy S24 Batterie de 4 000 mAh



Charge ultra rapide de 25 W



Chargement sans fil rapide de 15 W



Partage d’énergie sans fil 4,5 W



Pas de chargeur dans la boîte Samsung Galaxy S23 FE Batterie de 4 500 mAh

Charge ultra rapide de 25 W

Chargement sans fil rapide de 15 W

Partage d’énergie sans fil 4,5 W

Pas de chargeur dans la boîte Appareils photo SamsungGalaxy S24



– 50MP principal



f/1.8, OIS Arrière:– 50MP principalf/1.8, OIS – 12MP ultra-large



1,4 μm, f/2,2, FoV de 120 degrés



Capteur 1/2,55 pouces – Téléobjectif 10MP



Zoom optique 3x



1,12 μm, f/2,4, FoV de 36 degrés



Capteur 1/3,52 pouces



OIS Devant:



– 12MP



f/2,2, FoV de 80 degrés, AF Samsung Galaxy S23 FE

– 50MP principal

Ouverture ƒ/1,8, OIS Arrière:– 50MP principalOuverture ƒ/1,8, OIS – 12MP ultra-large

Ouverture ƒ/2,2, FoV de 123 degrés, 1,12 μm – Téléobjectif 8MP

Ouverture ƒ/2,4, zoom optique 3x Devant:

– 10MP

Ouverture ƒ/2,4 Vidéo SamsungGalaxy S24



8K à 24/30 ips (objectif principal uniquement)



4K à 30/60 ips (tous les objectifs) Arrière:8K à 24/30 ips (objectif principal uniquement)4K à 30/60 ips (tous les objectifs) Devant:



4K à 30/60 ips Samsung Galaxy S23 FE

8K à 24 ips

4K à 30/60 ips Arrière:8K à 24 ips4K à 30/60 ips Devant:

4K à 30/60 ips l’audio SamsungGalaxy S24 Haut-parleurs stéréo



Triples micros



Pas de port 3,5 mm Samsung Galaxy S23 FE Haut-parleurs stéréo

Deux micros

Pas de port 3,5 mm Connectivité SamsungGalaxy S24 5G (ondes millimétriques + Sub6)



Wi-Fi 6E



Bluetooth5.3



Prise en charge NFC



USB 3.2 génération 1 Samsung Galaxy S23 FE 5G (ondes millimétriques + Sub6)



Wi-Fi 6E



Bluetooth5.3



Prise en charge NFC



USB 3.2 génération 1 Carte SIM SamsungGalaxy S24 Plateau nano-SIM unique



Prise en charge de l’eSIM Samsung Galaxy S23 FE Plateau nano-SIM unique



Prise en charge de l’eSIM SamsungGalaxy S24 Capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran



7 ans de mises à jour de sécurité Samsung Galaxy S23 FE Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

5 ans de mises à jour de sécurité (3 OS) Durabilité/Matériaux SamsungGalaxy S24 IP68

Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière

Cadre en aluminium Samsung Galaxy S23 FE IP68



Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière



Cadre en aluminium Connectivité SamsungGalaxy S24 Wi-Fi 6E

Bluetooth5.3

Prise en charge NFC Samsung Galaxy S23 FE Wi-Fi 6E

Bluetooth5.3

Prise en charge NFC Logiciel SamsungGalaxy S24 Android 14



Une interface utilisateur 6.1 Samsung Galaxy S23 FE Android 13

Une interface utilisateur 5.1 Couleurs SamsungGalaxy S24 Violet cobalt, jaune ambre, gris marbré, noir onyx Samsung Galaxy S23 FE Graphite, Violet, Crème, Menthe Dimensions et poids SamsungGalaxy S24 147,0 x 70,6 x 7,6 mm

168g Samsung Galaxy S23 FE 157,9 x 76,5 x 8,1 mm



209g

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S23 FE : comparaison des tailles

Galaxie S24

Le Galaxy S23 FE est sensiblement plus grand et plus épais que le S24, mesurant 158 ​​× 76,5 mm avec une épaisseur de 8,2 mm, contre 147 × 70,6 mm et 7,6 mm d’épaisseur du S24. En raison de son encombrement plus important, le S23 FE ne dispose que d’un écran légèrement plus grand de 6,4 pouces, tandis que le S24 dispose d’un écran de 6,2 pouces. Comme le montrent les images ci-dessus, la principale raison de l’augmentation de la taille du corps réside dans les cadres plus grands du modèle économique. Ces cadres plus grands contribuent à réduire les coûts, ce qui constitue un facteur important pour un modèle coûtant environ 200 $ de moins que ses homologues plus costauds de la famille Galaxy S.

Le Galaxy S23 FE n’est pas un téléphone surdimensionné, mais il a un encombrement plus grand que la plupart des téléphones avec sa taille d’écran au nom des économies de coûts. Il pèse également beaucoup plus que le Galaxy S24, avec 209 g contre 168 g pour le S24. Cette différence de poids est attendue pour un téléphone dans cette gamme de prix et ne constituera probablement pas un problème majeur pour de nombreux utilisateurs.

Samsung Galaxy S24 contre Samsung Galaxy S23 FE : caractéristiques

Robert Triggs / Autorité Android

Le Galaxy S24 dispose d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 beaucoup plus puissant, deux générations complètes d’avance sur le modèle Gen 1 du S23 FE. Il propose également des configurations de stockage plus élevées et quelques autres changements clés, mais la plupart ne sont pas aussi importants qu’on pourrait le penser, comme la différence mineure de taille d’affichage. La batterie du S23 FE est également plus grosse, mais elle dispose également d’un SoC moins efficace, nous pensons donc que la durée de vie de la batterie ne sera pas trop différente. Il existe au moins un domaine matériel présentant des différences un peu plus notables, à savoir la caméra.

Alors que le Galaxy S24 utilise principalement le même appareil photo que son prédécesseur, le FE a ici un matériel légèrement différent de celui de ses frères et sœurs S23. Bien que le S23 FE possède le même capteur principal de 50 MP que la série S23, il rétrograde les caméras téléobjectif et selfie à 8 MP et 10 MP, respectivement.

Le Galaxy S24 offre une tonne d’améliorations tant du côté matériel que logiciel.

Le matériel n’est pas le seul domaine qui connaît des améliorations avec le Samsung Galaxy S24. L’expérience logicielle fait un grand pas en avant avec le Galaxy S24. Premièrement, Samsung a renforcé son engagement logiciel pour le Galaxy S24 afin de s’aligner sur la politique logicielle Pixel de sept ans de Google, offrant sept ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité. En revanche, le Galaxy S23 FE s’en tient à la politique précédente de Samsung, qui prévoit quatre mises à niveau du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité.

Damien Wilde / Autorité Android

Plus important encore, Samsung présente Galaxy AI pour le S24, offrant de nouveaux outils d’IA tels que des traductions en direct en temps réel pendant les appels, une assistance à la transcription, un assistant de chat pour améliorer vos messages, et bien plus encore. Il comprend même une fonction Note Assist pour résumer et formater automatiquement les notes, ainsi qu’un assistant de navigation qui traduit le texte à la volée et offre des améliorations potentielles en matière de sécurité.

Bien que certaines fonctions d’IA puissent nécessiter un traitement basé sur le cloud, de nombreuses fonctionnalités seront exécutées sur l’appareil lui-même et les utilisateurs pourront choisir de stocker ou non les données localement. Nous approfondirons ces fonctionnalités d’IA à l’avenir, mais il semble que le S24 vise à offrir une expérience d’IA similaire à celle du Pixel 8. Il est également important de noter que certaines de ces fonctionnalités d’IA seront probablement disponibles sur le Galaxy S23 FE dans le futur. à l’avenir, même si certaines fonctionnalités d’IA resteront exclusives aux téléphones plus récents comme la famille S24.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S23 FE : prix et disponibilité

Robert Triggs / Autorité Android Galaxie S24

Samsung Galaxy S24 : À partir de 799 $ Samsung Galaxy S23 FE : À partir de 599 $

Samsung a officiellement annoncé le Galaxy S24 le 17 janvier, les précommandes commençant immédiatement. Les ventes débuteront le 31 janvier. Toute personne précommandant le Galaxy S24 bénéficiera d’une réduction de 100 $ et d’une mise à niveau gratuite vers le niveau de stockage le plus élevé, ce qui représente une économie totale de 220 $. Le prix de départ du Galaxy S24 est de 799,99 $ pour le modèle 128 Go, avec une variante plus chère de 256 Go disponible pour 859,99 $.

Quant au Samsung Galaxy S23 FE, il est sorti fin octobre 2023, avec un prix de départ de 599 $ pour la version 128 Go. De plus, un modèle plus cher est disponible avec une prime de 60 $ par rapport au modèle de base. Le Galaxy S23 FE est actuellement disponible à l’achat chez la plupart des grands détaillants en ligne.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S23 FE : Lequel devriez-vous acheter ?

Damien Wilde / Autorité Android

Il est indéniable que le Galaxy S24 représente un bond en avant significatif par rapport au S23 FE à plusieurs égards. Le Samsung Galaxy S24 dispose d’un processeur supérieur, introduit de nouvelles fonctionnalités d’IA, offre des options de stockage plus élevées, dispose d’un appareil photo amélioré, arbore un design plus haut de gamme avec des cadres plus fins et, de manière impressionnante, offre sept ans de support logiciel. Si le prix n’a pas d’importance, il est plus logique d’acquérir le Galaxy S24, le Galaxy S24 Plus (999,99 $ sur Amazon) ou Galaxy S24 Ultra (1299,99 $ sur Amazon). Si le prix compte, cependant, le Galaxy S23 FE coûte 200 $ moins cher que le S24 – et peut-être plus si vous pouvez le trouver en vente – et est dans l’ensemble un excellent téléphone.

Le Galaxy S24 est le meilleur téléphone, même si le S23 FE reste une excellente alternative pour ceux qui ont un budget plus serré.

Donc, si votre principale préoccupation est la performance avec un budget limité, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Samsung Galaxy S23 FE. Il vous offre des performances de niveau phare sans certains des extras que vous trouverez sur ses produits phares les plus chers. Que se passe-t-il si vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser 800 $ ou plus mais que vous souhaitez tout de même certaines des nouvelles fonctionnalités du Galaxy S24 comme le Galaxy AI ? Si cela ne vous dérange pas de sortir du camp de Samsung, le Google Pixel 8 (699 $ sur Amazon) se vend cent de moins et peut souvent être trouvé en vente à un prix encore inférieur au prix de détail du S23 FE.

Le Galaxy S23 FE est un téléphone solide qui offrira des performances durables. Cela dit, si vous avez le budget nécessaire pour économiser 200 $ supplémentaires, nous vous recommandons fortement d’opter pour le Galaxy S24. Vous bénéficierez d’un support logiciel à long terme considérablement amélioré et le matériel est suffisamment puissant pour garantir de nombreuses années d’utilisation fiable.

Voir le prix sur Amazon Samsung Galaxy S23 FE Légèrement plus grand que le S23

Batterie de bonne taille

Prix ​​compétitif

Samsung Galaxy S24 contre Samsung Galaxy S23 FE : FAQ

Les Samsung Galaxy S24 et Galaxy S23 FE sont-ils étanches ? Oui, le Galaxy S23 FE et le Galaxy S24 ont tous deux un indice IP68.