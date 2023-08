Samsung Galaxy S24 Ultra pour battre des records de luminosité et avoir d’énormes cadres

Selon des rumeurs, le prochain Galaxy S24 Ultra de Samsung passerait à un écran plat – une première pour la série Ultra, mais une chose à laquelle nous nous sommes déjà habitués pour les non-Ultras.

Nous avons maintenant plus de nouvelles concernant l’écran du S24 Ultra, provenant d’Ice Universe, généralement fiable. Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles, alors commençons par la première.

Le fuyard indique que la luminosité maximale/pic du S24 Ultra sera supérieure à 2 200 nits. C’est incroyablement brillant, cela va sans dire. À titre de comparaison, notez que le S23 Ultra atteint une luminosité maximale de 1 750 nits, et personne n’a jamais qualifié cela d’écran sombre. Le S24 Ultra changera donc la donne en termes de luminosité à son arrivée, si cela échoue bien sûr.

Passons maintenant à la mauvaise nouvelle, qui est joliment décrite dans l’image ci-dessous. Selon Ice Universe, les cadres du S24 Ultra seront à peu près aussi grands que ceux du Galaxy A54, ce qui n’est certainement pas beau. Non seulement cela, mais ils ne seront symétriques que par paires, comme vous pouvez le voir – la gauche avec la droite à 3,42 mm et le haut avec le bas à 3 mm.

Pourquoi ne pas les avoir tous au moins de la même taille ? Qui sait. Et ce n’est pas comme si cela était impossible. Apple a prouvé à maintes reprises qu’il le pouvait (tout en utilisant des panneaux fabriqués par Samsung, rien de moins), et plus récemment, rien n’a montré qu’une symétrie complète des lunettes était même réalisable à des prix beaucoup plus bas, si vous vous en souciez réellement.

Mais Samsung ne semble pas le faire, c’est donc apparemment ce que nous allons obtenir. Le rapport écran/corps du S24 Ultra serait très décevant de 88 %, ce qui est apparemment le plus bas d’un appareil phare de Samsung depuis le Galaxy S10 de 2019.

Source 1 | Source 2