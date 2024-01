Samsung Galaxy S24 Ultra contre Apple iPhone 15 Pro Max : le choc des titans

Samsung Galaxy S24 Ultra Android haut de gamme Le Samsung Galaxy S24 Ultra est alimenté par le nouveau Snapdragon 8 Gen 3, offrant à l’appareil une puissance et des performances excellentes. Galaxy AI améliore l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités telles que la traduction d’appels en direct et Note Assistant. Le S24 Ultra arbore une dalle AMOLED de 6,8 pouces rafraîchissante à 120 Hz, avec une couche antireflet pour une meilleure visibilité dans des éclairages difficiles. Avantages Affichage fantastique Performances brutes puissantes Système de caméra polyvalent Les inconvénients Toujours seulement 45 W de charge Cher

AppleiPhone 15 Pro Max La centrale iOS L’iPhone 15 Pro Max est le dernier appareil phare d’Apple, alimenté par l’A17 Pro, lui offrant des performances fantastiques et une excellente autonomie de batterie. Apple a opté pour une construction en titane pour l’iPhone 15 Pro Max, le rendant nettement plus léger que ses prédécesseurs. Il est également passé au chargement USB-C, mettant fin au règne du fragile connecteur Lightning. Avantages Poids plus léger Affichage fantastique Belle performance



Le Samsung Galaxy S24 Ultra et l’Apple iPhone 15 Pro Max représentent le sommet de la chaîne alimentaire pour leurs écosystèmes respectifs, avec des constructions en titane et des caméras exceptionnelles offrant aux utilisateurs une expérience premium à un prix premium.





Les deux appareils offrent des performances brutes impressionnantes, des écrans lumineux et un support logiciel fantastique. Il s’agit d’une confrontation classique entre Android et iOS. Et même s’il existe certaines différences, le choix entre les deux dépend de l’expérience logicielle que vous appréciez le plus.





Prix, disponibilité et spécifications

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est disponible via Samsung et Best Buy à partir de 1 300 $, soit une augmentation de 100 $ par rapport au modèle de l’année dernière. La configuration de base comprend 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais des modèles de 512 Go et 1 To sont disponibles. Comme les années précédentes, Samsung propose une mise à niveau gratuite du stockage pendant la période de sortie initiale de l’appareil. Samsung vend le Galaxy S24 Ultra dans différentes teintes de titane, allant du noir titane au jaune titane.

L’Apple iPhone 15 Pro Max est vendu via Apple et Best Buy au prix de départ de 1 199 $. Le modèle de base comprend 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec des versions de 512 Go et 1 To disponibles, comme le S24 Ultra. L’iPhone 15 Pro Max a également adopté un schéma de dénomination en titane, avec quatre couleurs disponibles : Naturel, Bleu, Blanc et Noir.

Samsung Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy A17 Pro RAM 12 Go 8 Go Stockage 256 Go, 512 Go ou 1 To 256 Go, 512 Go, 1 To Batterie 5 000 mAh 4 441 mAh Ports USB-C USB-C Système opérateur Android 14 avec OneUI 6.1 iOS 17 Caméra frontale 12MP, f/2.2 12MP Caméra arrière 200 MP, f/1,7 principal ; 12MP, f/2.2 ultra-large ; Téléobjectif 10MP (3x); 50MP, téléobjectif f/3.4 (5x) 48MP principal ; Ultra-large 12MP ; 12MP, téléobjectif 5x Connectivité UWB, NFC UWB, NFC Dimensions 162,6 × 79,0 × 8,6 mm 159,9 x 76,7 x 8,25 mm Couleurs Noir titane, gris titane, violet titane, jaune titane Titane naturel, titane bleu, titane blanc, titane noir Type d’affichage LTPO AMOLED, 1-120 Hz DELO, 120 Hz Poids 233g 221g Vitesse de chargement 45 W filaire, 15 W sans fil 35 W filaire, 15 W sans fil Indice IP IP68 IP68 Prix 1 300 $ À partir de 1 149 $ Style Stylet S inclus Non Dimensions d’affichage 6,8″, 19,3:9 6,7″ Résolution d’affichage 3088 × 1440 1290 x 2796 Options de facturation Chargement filaire, sans fil et inversé USB-C filaire, MagSafe sans fil Connectivité cellulaire 5G mmWave et sub-6, LTE LTE, 5G, ondes millimétriques Connectivité Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Bluetooth Bluetooth5.3 Bluetooth5.3

Conception

Comme on peut s’y attendre dans cette gamme de prix, le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max présentent des qualités de construction haut de gamme. L’utilisation du titane sur l’iPhone 15 Pro Max a produit un téléphone 0,7 once (19 grammes) plus léger que son prédécesseur. Curieusement, le S24 Ultra n’économise que 0,07 once (2 grammes) grâce à l’utilisation de titane par rapport au S23 Ultra, ce qui en fait un appareil plus lourd que l’iPhone.

Si vous avez vu un appareil Galaxy au cours des deux dernières années, vous connaissez le design du S24 Ultra. Ce n’est pas la mise à jour la plus excitante, mais Samsung estime que si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas, mais concentrez-vous plutôt sur les améliorations internes. Le Galaxy S24 Ultra est protégé par Gorilla Glass Armor à l’avant et à l’arrière, offrant une protection supérieure contre les éclats. Comme les anciens téléphones Galaxy Note, le S24 Ultra adopte un design carré, avec un écran plat menant à un cadre légèrement incurvé, améliorant la sensation dans la main.

De même, si vous avez vu un iPhone au cours de la dernière demi-décennie, vous connaissez le design de l’iPhone 15 Pro Max. Apple n’a jamais adopté d’écran incurvé et après des années de panneaux en cascade, le vent s’est retourné en faveur du verre plat. Apple utilise du verre Ceramic Shield fabriqué par Corning pour protéger l’avant et l’arrière de l’iPhone 15 Pro Max. L’appareil conserve également les bords plus durs et plus carrés auxquels la société est revenue avec l’iPhone 12 – un élément de conception utilisé auparavant dès l’iPhone 4.

Le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max sont dotés d’indices IP68 de résistance à la poussière et à l’eau, vous offrant ainsi une tranquillité d’esprit dans des conditions loin d’être idéales.

Afficher

Samsung et Apple s’affrontent en matière de qualité d’affichage depuis des années, et le S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max représentent ce que les deux ont de mieux à offrir. Le S24 Ultra arbore un écran QHD Dynamic AMOLED de 6,8 pouces rafraîchissant à 120 Hz. Ses couleurs sont saturées d’un contraste profond et les images sortent de l’écran. L’observation au soleil ne pose aucun problème, car le S24 Ultra a une luminosité maximale de 2 600 nits, une spécification impressionnante. C’est également un panneau HDR10+, offrant des détails fantastiques et des couleurs plus précises. Il existe même un écran antireflet, réduisant la quantité d’éblouissement à l’extérieur – une amélioration bienvenue de la qualité de vie.

L’iPhone 15 Pro Max est livré avec un panneau OLED LTPO Super Retina de 6,7 pouces rafraîchissant à 120 Hz avec une résolution de 1290 x 2796. Il s’agit d’un écran HDR10 avec des couleurs et une saturation tout aussi fantastiques. Malgré une luminosité maximale inférieure de 2 000 nits, l’iPhone 15 Pro Max est toujours entièrement visible à l’extérieur, avec peu de fatigue oculaire requise, même en plein soleil. La technologie LTPO des deux écrans permet au taux de rafraîchissement de descendre jusqu’à 1 Hz pour économiser la batterie. Tout compte fait, vous ne serez déçu par aucun de ces écrans.

Logiciel

Toute décision entre le Samsung Galaxy S24 Ultra et l’Apple iPhone 15 Pro Max se résume principalement à une question de logiciel. Si vous n’êtes pas parfaitement ancré dans l’un ou l’autre des écosystèmes, il y a des avantages et des inconvénients à considérer. Le Galaxy S24 Ultra est livré avec One UI 6.1, qui est le skin Android 14 de Samsung. Il présente plusieurs améliorations de l’IA, permettant des traductions d’appels en direct et Note Assistant, qui offre aux utilisateurs davantage de fonctionnalités S-pen. One UI 6.1 est fiable et fluide, et si vous êtes à l’aise avec une version fortement modifiée d’Android, elle fait partie des meilleures. Samsung a également augmenté son support cette année, offrant sept ans de mises à jour de sécurité et de mises à niveau majeures d’Android. Comme toujours avec Android, One UI est personnalisable, des thèmes et couleurs aux widgets et fonctionnalités. Si vous aimez contrôler votre appareil, le S24 Ultra est votre choix.

En comparaison, iOS 17 sur l’iPhone 15 Pro Max peut sembler légèrement restrictif. Apple contrôle une grande partie de l’expérience utilisateur, avec une personnalisation limitée ou un chargement latéral disponible. iOS est relativement inoffensif et fonctionne bien si vous restez sur les rails. Les logiciels propriétaires comme Safari et iTunes fonctionnent bien, et les applications de réseaux sociaux sont souvent optimisées pour mieux fonctionner avec iOS. Bien qu’Apple n’utilise pas le terme IA pour ses améliorations logicielles, l’intelligence artificielle est à l’œuvre dans iOS 17 avec des réponses contextuelles et le clonage vocal. Si vous êtes à l’aise avec une approche cloisonnée de votre logiciel, iOS présente de nombreux avantages. Apple ne donne pas de délai de support, mais les appareils précédents bénéficiaient de 6 ou 7 ans de support logiciel.

Performance

Sans surprise, le Galaxy S24 Ultra est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3, le dernier et le meilleur de Qualcomm. Le SD8G3 est conçu pour la magie de l’IA de One UI 6.1, permettant au S24 Ultra d’effectuer des tâches intensives sur l’appareil sans avoir besoin du cloud computing. De plus, ses performances brutes sont exceptionnelles, vous offrant toute la puissance dont vous avez besoin pour les tâches quotidiennes et même les jeux mobiles AAA les plus intensifs. Même si cette puissance supplémentaire n’est peut-être pas encore nécessaire, avec le long cycle de support du S24 Ultra, elle est importante pour la pérennité, garantissant que votre Ultra soit vif pour les années à venir. Le S24 Ultra prend également en charge le Wi-Fi 7, une autre fonctionnalité tournée vers l’avenir.

Pendant ce temps, l’iPhone 15 Pro Max est alimenté par le chipset A17 Pro d’Apple. Il s’agit d’un processus en 3 nm avec des références exceptionnelles et des performances réelles. Comme le S24 Ultra, vous pouvez éditer des photos et des vidéos à la volée, avec des performances fantastiques dans presque tous les jeux auxquels vous jouez. Ne vous laissez pas décourager par la différence de RAM entre le S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max. Le logiciel d’Apple gère la gestion de la RAM différemment, et bien que l’iPhone 15 Pro Max ne dispose que de 8 Go, cela n’entraîne pas de différence significative de performances entre les deux.

Vie de la batterie

Source : Samsung

Le Galaxy S23 Ultra était exceptionnel en termes d’autonomie de batterie, et le S24 Ultra montre des promesses similaires. Le SD8G3 est meilleur en termes de contrôle thermique, et un appareil plus froid est plus économe en énergie, offrant aux utilisateurs une autonomie d’une journée entière et plus de 7 ou 8 heures de temps d’écran avec sa cellule de 5 000 mAh. Lorsqu’il est temps de recharger, le Galaxy S24 est capable d’une charge filaire de 45 W avec une charge sans fil de 15 W. La recharge sans fil inversée est également disponible lorsque vous souhaitez impressionner vos amis.

Le silicium d’Apple est incroyablement économe en énergie, et l’A17 Pro consomme de l’énergie, permettant une autonomie tout aussi impressionnante. Il est courant d’atteindre 7 ou 8 heures de temps d’écran, selon les applications utilisées, avec peu d’anxiété liée à la batterie à la fin de la journée. L’iPhone 15 Pro Max tire certainement le meilleur parti de sa batterie de 4 440 mAh, mais quand il est temps de compléter, il atteint seulement 27 W avec fil et 15 W sans fil. Donc, si la charge rapide est…