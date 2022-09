Samsung Galaxy S24 sera le pionnier de la connectivité Wi-Fi 7 en 2024

La plupart des nouveaux téléphones sur le marché sont lancés aujourd’hui avec le Wi-Fi 6 ou la nouvelle norme 6E, cette dernière n’étant qu’une étape transitoire avant le lancement inévitable des appareils Wi-Fi 7. Un nouveau rapport de DigiTimes soutenu par les laboratoires d’inspection IC suggère que le premier lot de téléphones Wi-Fi 7 devrait faire ses débuts sur le marché au second semestre 2024. Comme d’habitude, Samsung sera l’un des pionniers de la nouvelle norme Wi-Fi avec son Galaxy Le S24 devrait être parmi les premiers téléphones du marché à prendre en charge le Wi-Fi 7.

Qu’est-ce que cela signifie en termes de vitesse? Le Wi-Fi 7 devrait offrir des vitesses de pointe 2,4 fois plus rapides que le Wi-Fi 6 avec l’organisation Wi-Fi en citant valeurs jusqu’à 33 Gbps. Les appareils Wi-Fi 7 pourront utiliser des canaux de 300 MHz et apporteront des améliorations physiques (PHY) et de contrôle d’accès au support (MAC) tout en continuant à fonctionner avec les fréquences existantes de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Qualcomm a déjà dévoilé les puces Wi-Fi Wi-Fi 7 Networking Pro Series et nous devrions voir le premier lot de routeurs domestiques et d’ordinateurs portables Wi-Fi 7 au début de 2024.

La source (mur payant)