Samsung Galaxy S24+ s’arrête par Geekbench, la batterie du S24 Ultra certifiée

Avec les Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 déjà annoncés, il est temps de porter notre attention sur le prochain grand lancement du camp de Samsung – la série Galaxy S24. Une nouvelle série d’annonces pour le Galaxy S24+ (SM-S926) et le S24 Ultra (SM-S928) révèle quelques détails clés sur les appareils à venir.







Carte de pointage Samsung Galaxy S24+ (SM-926) Geekbench

La liste Geekbench pour le S24 + montre que l’appareil est équipé d’un chipset nommé « ananas » qui est supposé être le prochain Snapdragon 8 Gen 3. La liste rapporte un cœur principal cadencé à 3,3 GHz aux côtés de 3 cœurs cadencés à 3,15 GHz, 2 cœurs. fonctionnant à 2,96 GHz et 2 cœurs à 2,27 GHz. La liste confirme également un GPU Adreno 750. L’appareil a géré 2 233 points monocœur et un score multicœur de 6 661. Les seuls autres détails révélés sont que l’appareil démarre Android 14 et est associé à 8 Go de RAM.

Dans les nouvelles connexes, les Galaxy S24 + et S24 Ultra sont apparus dans la base de données de certification TUV révélant les capacités de la batterie des deux appareils.









Certifications de la batterie Samsung Galaxy S24+ (EB-BS926ABY) et S24 Ultra (EB-BS926ABY)

Le S24 + est répertorié avec une capacité de batterie nominale de 4 755 mAh, la batterie portant l’identifiant EB-BS926ABY. Le S24 Ultra est équipé d’une batterie de 4 855 mAh portant le numéro de modèle EB-BS926ABY.

Via