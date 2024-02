Samsung Galaxy S24 Plus contre iPhone 15 Plus : lequel devriez-vous acheter ?

Toute l’IA dont vous avez besoin Le Galaxy S24 Plus bénéficie de nombreuses nouvelles fonctionnalités d’IA ainsi que d’une garantie de mise à jour de sept ans, la meilleure de la catégorie. Il existe également un nouveau panneau AMOLED plus lumineux que l’année dernière, des ajustements matériels attrayants, des appareils photo qui prennent de meilleures photos dans presque toutes les situations et une batterie qui dure facilement plus d’une journée. Le seul inconvénient est que les modèles mondiaux intègrent la plate-forme Exynos et ne sont pas aussi performants que la version nord-américaine. Pour Panneau AMOLED vibrant de 120 Hz

Matériel formidable

De meilleures caméras

Durée de vie de la batterie bien meilleure

De nombreuses fonctionnalités d’IA

Indice de protection IP68 Contre La version Exynos vendue dans le monde n’est pas aussi bonne que Qualcomm

Pas aussi bon en enregistrement vidéo

Chargement plus lent que la plupart des concurrents Android Milieu du peloton L’iPhone 15 Plus présente également de nombreux changements, notamment le passage au chargement USB-C. Vous obtenez également la découpe Dynamic Island, et elle est légitimement utile. Cela dit, la dalle OLED est limitée à 60 Hz, il n’y a pas de caméras supplémentaires et la batterie ne dure pas aussi longtemps que le S24+. C’est toujours une bonne option si vous utilisez un iPhone plus ancien, mais il n’est pas tout à fait à la hauteur du S24+. Pour Découpe d’îlot dynamique

Port de chargement USB-C

Puissant au quotidien

Indice de protection IP68

Superbes caméras à l’arrière Contre L’écran n’est toujours qu’à 60 Hz

La batterie ne dure pas aussi longtemps que le S24+

Charge lente

Manque le téléobjectif

Le modèle de base dispose toujours de 128 Go de stockage

Samsung Galaxy S24 Plus contre iPhone 15 Plus : design et écran

(Crédit image : Derrek Lee / Android Central)

Il n’y a pas grand-chose à dire du côté de la conception avec l’un ou l’autre appareil. Les deux téléphones partagent le même design que leurs prédécesseurs et ne se démarquent pas nécessairement. En fait, ils se ressemblent beaucoup. Le Galaxy S24 Plus a des côtés carrés et un dos en verre protégé par Gorilla Glass Victus 2, et le cadre central en aluminium offre une bonne rigidité structurelle.

Le boîtier de la caméra à l’arrière est similaire à celui de l’année dernière, chaque caméra étant installée dans des anneaux individuels. Le résultat est un design épuré qui a l’air moderne, et avec un poids de 196 g, le S24 Plus n’est ni trop lourd ni trop encombrant à tenir et à utiliser. L’iPhone 15 Plus est également inchangé dans ce domaine, proposant le même boîtier de caméra que l’année dernière, avec les deux caméras disposées en diagonale.

(Crédit image : Andrew Myrick / Android Central)

L’iPhone 15 Plus dispose également d’un cadre central en aluminium, ces deux appareils manquant de titane. Cela dit, vous bénéficiez d’une protection IP68 sur les deux téléphones et ils bénéficient de la meilleure protection en verre actuellement disponible. L’iPhone 15 Plus est un peu plus grand et plus lourd que le S24 Plus, mais il est confortable à utiliser.

(Crédit image : Nicholas Sutrich / Android Central)

En ce qui concerne l’écran, le Galaxy S24 Plus a un avantage distinct grâce à une luminosité plus élevée de 2 600 nits dans le contenu HDR et un rafraîchissement de 120 Hz. L’iPhone 15 Plus monte jusqu’à 2000 nits en contenu HDR et est limité à 60 Hz, étant le seul appareil de cette catégorie à ne pas proposer 120 Hz. C’est une énorme limitation, et vous pouvez facilement faire la différence entre un panneau 60 Hz et 120 Hz – la technologie aurait dû être standard sur toute la série iPhone 15.

Cela dit, le panneau lui-même est toujours bon, et même si l’iPhone 15 Plus n’est pas aussi lumineux que le S24 Plus lors de la lecture de vidéos HDR, il est plus lumineux dans les scénarios d’utilisation quotidienne. Les deux téléphones disposent du HDR10+ et du Dolby Vision, et Samsung offre une personnalisation étendue, y compris un bon mode toujours actif. C’est une autre fonctionnalité que vous n’obtenez tout simplement pas sur l’iPhone 15 Plus.

Samsung Galaxy S24 Plus contre iPhone 15 Plus : matériel

(Crédit image : Derrek Lee / Android Central)

Samsung est revenu à sa stratégie de double approvisionnement avec la série S24, ce qui signifie que le S24+ sera livré avec le Snapdragon 8 Gen 3 basé sur Qualcomm en Amérique du Nord et sur certains marchés mondiaux, ainsi que l’Exynos 2400 dans d’autres régions. Cela signifie qu’il existe une différence marquée entre les deux variantes, et la version Qualcomm est celle qui a encore l’avantage.

L’iPhone 15 Plus est alimenté par l’A16 Bionic de l’année dernière, et même s’il manque l’A17 Pro, il a encore beaucoup de puissance à revendre. Il lit les derniers titres sans transpirer et reste un bon choix global si vous aimez jouer à des jeux sur votre téléphone. Le Galaxy S24 Plus a tendance à ralentir tôt, mais il résiste toujours assez bien aux jeux.

Le Galaxy S24+ dispose de 12 Go de RAM en standard et de 256 Go de stockage avec le modèle de base, l’iPhone 15 Plus offrant 6 Go ainsi que 128 Go de stockage. Les deux téléphones disposent de Bluetooth 5.3, mais vous manquez le Wi-Fi 6e sur l’iPhone 15 Plus. Il existe des bandes mondiales Sub-6 5G, mmWave en Amérique du Nord, NFC, GPS double bande et tous les extras dont vous auriez besoin dans cette catégorie.

Passant aux caméras, le Galaxy S24 Plus dispose d’un objectif principal de 50 MP rejoint par des modules ultra grand angle de 12 MP et un zoom de 10 MP. Le téléphone utilise le même matériel photo que l’année dernière, mais les modifications apportées aux algorithmes et aux réglages signifient que vous obtenez des photos nettement meilleures dans toutes les situations.

(Crédit image : Nicholas Sutrich / Android Central)

L’iPhone 15 Plus dispose d’un nouvel appareil photo de 48 MP à l’arrière – le même que l’iPhone 14 Pro – et utilise le même objectif grand angle de 12 MP. Bien que le jeu de tir 48MP offre de bien meilleures photos, le manque d’autofocus sur l’objectif grand angle est un peu décevant, tout comme l’objectif zoom manquant.

Les deux téléphones prennent de superbes photos dans presque toutes les situations, mais le S24 Plus a un avantage distinct, en particulier dans les situations de faible luminosité. Le téléphone est capable de mieux contrôler les hautes lumières, offrant des détails granulaires tout en minimisant les niveaux de bruit. L’iPhone 15 Plus a toujours tendance à exagérer les détails dans les scènes de faible luminosité, mais il revient en tête en matière d’enregistrement vidéo.

Je n’ai pas utilisé récemment de téléphone qui n’ait pas duré au moins une journée et, heureusement, il n’y a aucun problème avec aucun de ces appareils. Le S24 Plus a un avantage grâce à une batterie plus grande de 4900 mAh, et il tient facilement jusqu’à un jour et demi avec une utilisation moyenne. L’iPhone 15 Plus parvient toujours à tenir une journée, mais en cas d’utilisation intensive, vous devrez peut-être le recharger avant la fin de la journée.

Comme les années précédentes, vous ne recevez pas de chargeur dans la boîte avec aucun des deux appareils, et cela continue d’être ennuyeux.

Samsung Galaxy S24 Plus contre iPhone 15 Plus : logiciel

(Crédit image : Derrek Lee / Android Central)

Samsung a apporté de nombreuses modifications à son logiciel au cours des deux dernières années, et le résultat est que One UI 6.1 basé sur Android 14 semble moderne et épuré. Il existe encore de nombreux bloatwares prêts à l’emploi et Samsung continue de bombarder les utilisateurs avec des publicités de notification push, mais si vous utilisez déjà un téléphone Samsung, ce n’est pas nouveau.

Bien sûr, le grand sujet de discussion avec One UI 6.1 est l’introduction de Galaxy AI. Samsung a déployé une tonne de nouvelles fonctionnalités avec l’appareil, et certaines d’entre elles sont utiles, principalement autour de l’édition d’images et de vidéos. La plupart de ces fonctionnalités se trouvent dans les propres utilitaires de Samsung tels que Samsung Keyboard et Samsung Internet, donc si vous ne les utilisez pas régulièrement, vous ne pourrez pas profiter de la dictée assistée par Ai, etc.

L’iPhone 15 Plus fonctionne sous iOS 17 et ne possède aucune fonctionnalité remarquable en tant que telle. Ce que vous obtenez est une interface moderne et fluide, et même si elle n’est pas beaucoup personnalisable, elle est immédiatement familière, et cela compte pour beaucoup.

En ce qui concerne les mises à jour, Samsung fournira sept mises à jour du système d’exploitation Android au Galaxy S24 Plus, l’iPhone 15 Plus devant recevoir au moins cinq mises à jour. Samsung fait du bon travail en déployant des mises à jour à temps ainsi que des correctifs de sécurité mensuels, il n’y a donc rien à redire dans ce domaine.

Samsung Galaxy S24 Plus contre iPhone 15 Plus : lequel devriez-vous acheter ?

(Crédit image : Nicholas Sutrich / Android Central)

Alors que l’iPhone 15 Plus coûte techniquement 100 $ de moins que le Galaxy S24 Plus, vous n’obtenez que 128 Go de stockage, et ce n’est tout simplement pas suffisant en 2024. Vous devrez vous procurer le modèle de 256 Go, qui coûte 999 $ – le même comme le S24 Plus. Cela étant égal, le S24+ vous offre de nombreuses fonctionnalités : vous obtenez un panneau AMOLED dynamique allant jusqu’à 120 Hz, une meilleure autonomie de la batterie, des appareils photo qui prennent de meilleures photos et au moins deux mises à jour logicielles supplémentaires.

L’iPhone 15 Plus a une limitation de trop : l’écran ne dépasse pas 60 Hz, vous n’avez pas de mode permanent, il n’y a pas d’autofocus sur l’objectif grand angle et vous ne trouverez pas de téléobjectif. À l’arrière. Le S24+ n’est pas intentionnellement entravé comme l’iPhone 15 Plus, vous obtenez donc en fait un téléphone qui justifie son prix demandé de 999 $ – c’est l’un des meilleurs téléphones Samsung de 2024.

Si je devais en choisir un entre les deux, j’achèterais le Galaxy S24 Plus. Je ne suis pas convaincu par le Galaxy AI, mais cela ne gêne pas, et Samsung a fait de nombreux progrès positifs ces dernières années sur le plan logiciel : sa garantie de sept ans est plus que ce que vous obtenez avec l’iPhone. . L’iPhone 15 Plus est positionné de telle manière qu’il est tout simplement plus logique d’obtenir la version Pro, et le téléphone n’en fait tout simplement pas assez pour justifier 899 $. J’aime le fait qu’il utilise l’USB-C comme le reste de la série iPhone 15 et qu’il dispose du Dynamic Island, mais ne pas avoir de fonctionnalités de base comme un panneau 120 Hz est une déception.

Toute l’IA dont vous avez besoin Samsung a fait toutes les bonnes choses avec le Galaxy S24 Plus, et si vous êtes en Amérique du Nord, c’est le téléphone qu’il vous faut. Il a un écran plus lumineux, dure sensiblement plus longtemps que l’iPhone 15 Plus et dispose de meilleurs appareils photo et d’un objectif zoom. Vous obtenez même un logiciel décent avec One UI 6.1, et tout bien considéré, c’est le meilleur choix. Cela dit, les variantes internationales de l’appareil intègrent du matériel Exynos, et il n’est pas aussi performant que le modèle Qualcomm. Si vous résidez dans d’autres régions, il est plus logique de vous procurer l’iPhone 15 Plus.