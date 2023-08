Samsung Galaxy S24 et S24+ pour adopter un design plat

Avec les pliables de Samsung à l’écart, les fuites à venir de la gamme Galaxy S24 vont probablement s’intensifier. La rumeur d’aujourd’hui concerne le changement de conception des Galaxy S24 et S24+.

Selon un pronostiqueur réputé de Samsung, Univers de glace, Samsung aplatira probablement le cadre latéral pour être plus en phase avec les looks Galaxy Z Fold5 et Z Flip5. À l’heure actuelle, le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ ont un dos plat mais un cadre central légèrement bombé et cela est sur le point de changer.









Rendus de la maquette du Galaxy S24

Peut-être que la décision est influencée par des facteurs externes étant donné que les tendances de conception de ces deux dernières années se dirigent vers un design plat et des arêtes vives. Ou Samsung pense que cela améliorerait encore le design du Galaxy S24 quelles que soient les tendances.

Quoi qu’il en soit, le rapport ne mentionne pas du tout le Galaxy S24 Ultra, donc tout comme dans les gammes Galaxy S jusqu’à présent, l’Ultra empruntera un chemin différent. Samsung différencie généralement le modèle Ultra avec un design légèrement modifié afin d’être plus facilement reconnaissable.

Source