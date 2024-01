Samsung Galaxy S24 contre Google Pixel 8 : quel téléphone Android règne en maître ?

Comme on pouvait s’y attendre, la gamme Galaxy S24 de Samsung bouleverse le marché des téléphones Android et apporte une nouvelle concurrence aux principaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google. Mais quel téléphone acheter ?

Nous ne pouvons pas porter de jugement définitif sur les Galaxy S24, S24+ ou S24 Ultra tant que nous n’avons pas eu l’occasion de les tester complètement. Nous sommes en train de le faire en ce moment, alors assurez-vous de revenir bientôt pour nos critiques complètes. En attendant, nous sommes là pour voir comment les téléphones se comparent sur papier pour vous aider à décider si vous souhaitez acheter un Pixel ou précommander un Galaxy.





Galaxy S24 contre Pixel 8 : prix

Samsung vend trois appareils S24, tandis que Google possède deux Pixel 8. Le Galaxy S24 commence à 799,99 $, le S24+ coûte 999,99 $ et le S24 Ultra coûte 1 299,99 $. Le Pixel 8 commence à seulement 699 $, tandis que le 8 Pro coûte 999 $. Ces prix de base augmentent si vous optez pour plus de stockage.

Si vous regardez uniquement le prix, le Pixel 8 coûte 100 $ de moins que le S24 tout en offrant des spécifications similaires. Et au sommet des deux gammes, le Pixel 8 Pro se vend 300 $ de moins que le Galaxy S24 Ultra. Bien sûr, le prix plus élevé du S24 Ultra pourrait en valoir la peine si vous aimez dessiner ou écrire des notes manuscrites, car c’est le seul téléphone du groupe à inclure un stylet.

Galaxy S24 contre Pixel 8 : conception

Les Galaxy S24 et S24+ ont une forme rectangulaire arrondie, tout comme les Pixel 8 et 8 Pro. Alors que les deux modèles Samsung ont des côtés plats, les téléphones Pixel ont des bords incurvés. Pendant ce temps, le Galaxy S24 Ultra carré a des bords plats en haut et en bas, mais des courbes plus douces sur ses côtés.

Tous ces téléphones intègrent une caméra frontale et un capteur d’empreintes digitales dans leurs écrans, mais leurs conceptions arrière diffèrent considérablement. Samsung place ses caméras directement à l’arrière de l’appareil avec plusieurs saillies circulaires pour les objectifs, tandis que Google opte pour une barre de caméra surélevée qui s’étend sur toute la largeur du téléphone et se fond parfaitement dans les côtés.

De gauche à droite : Galaxy S24 Ultra, S24+, S24 (Crédit : Eric Zeman)

Quant aux dimensions, le Galaxy S24 mesure 5,79 sur 2,78 sur 0,30 pouces (HWD) et pèse 5,93 onces. Dans l’ensemble, il est plus petit et plus léger que le Google Pixel 8 (5,93 x 2,75 x 0,35 pouces, 6,6 onces). En augmentant la taille, le S24+ mesure 6,24 x 3,0 x 0,30 pouces et 6,95 onces, tandis que le S24 Ultra mesure 6,40 x 3,11 x 0,34 pouces et 8,22 onces. Le Pixel 8 Pro (6,40 sur 3,01 sur 0,35 pouces, 7,51 onces) se rapproche de ce dernier.

(Crédit : Éric Zeman)

Le Galaxy S24 Ultra arbore un cadre en titane, Corning Armor Glass à l’avant et Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière. Les panneaux Gorilla Glass Victus 2 recouvrent également l’avant et l’arrière des S24 et S24+, qui ont des cadres en aluminium. Du côté de Google, le Pixel 8 Pro utilise également du Gorilla Glass Victus 2, tandis que le Pixel 8 dispose d’un verre Victus de première génération. Tous ont un indice IP68, ce qui signifie qu’ils sont entièrement étanches à la poussière et à l’eau. Corning affirme que le Gorilla Armor est son verre le plus résistant et le plus résistant aux rayures, de sorte que le S24 Ultra est probablement le plus durable du groupe.

Aucun des téléphones ne dispose de prise casque ou de carte microSD pour un stockage supplémentaire. Ils utilisent tous un connecteur USB-C Type 3.2, ce qui signifie que vous devriez bénéficier de vitesses de transfert de données filaires raisonnablement rapides.

(Crédit : Éric Zeman)

Côté couleurs, les modèles Samsung ont tous une finition mate similaire. Vous pouvez choisir entre Amber Yellow, Cobalt Violet, Marble Grey ou Onyx Black pour les S24 et S24+. Les options pour le S24 Ultra incluent Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Violet ou Titanium Yellow. Le Pixel 8 est disponible en Hazel, Obsidian ou Rose, tandis que le Pixel 8 Pro est disponible en Bay, Obsidian ou Porcelain.

Galaxy S24 contre Pixel 8 : affichage

Les tailles d’écran des téléphones vont de 6,2 à 6,8 pouces. Le S24 dispose d’un écran de 6,2 pouces avec une résolution FHD+ (2 340 x 1 080 pixels), tandis que le S24+ de 6,7 pouces et le S24 Ultra de 6,8 pouces ont tous deux des écrans QHD+ (3 120 x 1 440 pixels). Tous ces panneaux prennent en charge des taux de rafraîchissement variables jusqu’à 120 Hz et ont une luminosité maximale de 2 600 nits.

De gauche à droite : Galaxy S24 Ultra, Pixel 8 Pro (Crédit : Eric Zeman)

Le Pixel 8 de Google est doté d’un écran de 6,2 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement compris entre 60 et 120 Hz. Le Pixel 8 Pro de 6,8 pouces a une résolution de 2 992 x 1 344 pixels et un taux de rafraîchissement entièrement variable de 120 Hz (ce qui signifie qu’il peut descendre jusqu’à 1 Hz pour économiser de l’énergie). Bien qu’il existe ici quelques différences, les écrans devraient être assez similaires en termes de netteté.

La luminosité de l’écran est le point où Samsung a un léger avantage. Les appareils Galaxy S24 offrent une luminosité maximale de 2 600 nits, tandis que les Pixel 8 (2 000 nits) et Pixel 8 Pro (2 400 nits) sont un peu en deçà. Néanmoins, vous ne devriez pas avoir de problème de visibilité de l’écran, quel que soit le scénario d’éclairage.

Galaxy S24 contre Pixel 8 : performances

Le Samsung Galaxy S24 utilise le système amélioré Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy sur puce (SoC). Nous ne l’avons pas encore testé, mais nous avons effectué des tests pour le Snapdragon 8 Gen 3 classique sur d’autres téléphones, tels que l’Asus ROG Phone 8 Pro. En bref, c’est aussi rapide que possible sur un téléphone Android.

La version standard de la puce de Qualcomm bat déjà le SoC Tensor G2 de Google pour les Pixel 8 et 8 Pro, nous nous attendons donc à ce que la version modifiée fasse encore mieux.

Les performances dans le monde réel sont une autre affaire. Nous devons encore évaluer les sensations de chaque téléphone lors de la navigation quotidienne et comparer les délais d’exécution pour les tâches basées sur l’IA. Les deux sociétés s’appuient fortement sur les fonctionnalités d’IA pour tout, de la recherche à la traduction en passant par la retouche photo.

Galaxy S24 contre Pixel 8 : connectivité

Tous les appareils de la gamme S24 et Pixel 8 prennent en charge la 5G (bande C, sub-6 GHz et mmWave), NFC et Bluetooth 5.3. Nous sommes impatients de tester si le modem Snapdragon X75 donne aux téléphones S24 un avantage en termes de performances cellulaires.

(Crédit : Éric Zeman)

Seul le S24 Ultra correspond à la prise en charge Wi-Fi 7 des Pixel 8 et 8 Pro. Les S24 et S24+ sont bloqués sur le Wi-Fi 6E. N’oubliez pas que votre fournisseur de services Internet et votre routeur jouent un rôle tout aussi important dans la vitesse de votre réseau que votre téléphone.

Galaxy S24 contre Pixel 8 : appareil photo

Les S24 et S24+ de Samsung offrent tous deux un objectif principal 50MP f/1.8 avec stabilisation optique de l’image (OIS), un appareil photo ultra-large 12MP f/2.2 avec un champ de vision de 120 degrés et un téléobjectif 10MP f/2.4 avec optique 3x. Zoom. Le S24 Ultra possède les mêmes appareils photo ultra-larges 12MP et téléobjectif 10MP que les autres, mais dispose d’un appareil photo principal 200MP f/1.7 avec OIS et d’un téléobjectif supplémentaire 50MP f/3.4 avec zoom optique 5x.

Le Pixel 8 dispose d’un imageur principal de 50 MP f/1,7 avec OIS et d’un appareil photo ultra-large de 12 MP f/2,2. Le Pixel 8 Pro utilise le même capteur principal, mais passe à un appareil photo ultra-large 48MP f/2.0 de plus haute résolution et à un téléobjectif 48MP f/2.8 avec zoom optique 5x.

De gauche à droite : Galaxy S24 Ultra, Pixel 8 Pro (Crédit : Eric Zeman)

Tous ces appareils devraient prendre d’excellentes photos, même si Google a historiquement obtenu de meilleurs résultats dans des environnements faiblement éclairés. Google propose également un ensemble d’astuces d’IA telles que Magic Eraser, Audio Magic Eraser et Best Take (qui vous aident à garantir que toutes les personnes présentes sur une photo de groupe sont à leur meilleur). La gamme S24 de Samsung introduit des fonctionnalités d’IA telles que Object Eraser et vous permet de générer des images d’arrière-plan. Nous devons donc tester comment ses capacités se comparent.

En ce qui concerne la vidéo, les appareils S24 atteignent 8K30, tandis que les téléphones Pixel 8 ne montent qu’à 4K60. Les deux devraient produire des images fluides, bien que la gamme S24 ait l’avantage en termes de résolution pure.

Galaxy S24 contre Pixel 8 : batterie

Nous n’avons testé aucun des appareils S24 lors de notre test de batterie, mais nous savons que le S24 a une batterie de 4 000 mAh, le S24+ une batterie de 4 900 mAh et le S24 Ultra une batterie de 5 000 mAh. Le S24 charge jusqu’à 25 W, mais les deux autres prennent en charge des taux allant jusqu’à 45 W (en supposant que vous fournissiez un chargeur performant). Tous atteignent 15 W pour le chargement sans fil. Pour référence, les S23 et S23 Ultra ont survécu plus de 13 heures lors de notre test récapitulatif, tandis que le S23+ s’est rapproché de 15 heures.

De gauche à droite : Galaxy S24 Ultra, Pixel 8 Pro (Crédit : Eric Zeman)

Le Pixel 8 dispose d’une cellule de 4 575 mAh qui prend en charge une charge filaire de 27 W ; cela a duré 10 heures et 20 minutes lors de nos tests. Le Pixel 8 Pro dispose d’une batterie de 5 050 mAh prenant en charge une charge filaire de 30 W ; il a fonctionné pendant 9 heures et 5 minutes lors des tests. Les deux téléphones se rechargent sans fil jusqu’à 15 W.

Il y a de fortes chances que les téléphones S24 continuent de bénéficier d’un avantage en matière d’autonomie de batterie, même si nous aurons bientôt des résultats définitifs.

Galaxy S24 contre Pixel 8 : logiciel

Samsung prévoit de prendre en charge la gamme S24 pendant sept ans, avec des mises à jour du système d’exploitation et de sécurité, jusqu’en janvier 2031. Google propose la même promesse de sept ans pour les Pixel 8 et 8 Pro, bien que la fin de ce délai (octobre 2030) soit légèrement plus tôt. depuis que ces appareils ont été lancés plus tôt. Les deux gammes sont idéales si vous avez tendance à conserver votre téléphone pendant une période prolongée.

(Crédit : Éric Zeman)

Tous ces combinés fonctionnent sous Android 14, mais les téléphones S24 disposent de la superposition One UI 6.1 de Samsung. Si vous préférez une expérience Android plus propre, les téléphones Pixel sont un meilleur choix. Google ne propose cependant rien pour rivaliser avec le mode de productivité DeX de Samsung.

Une dernière chose à considérer est de savoir si vous utilisez d’autres appareils Samsung, comme la Galaxy Watch, le SmartTag ou les Buds 2 Pro, qui fonctionnent tous de manière plus transparente avec les téléphones Samsung. La Pixel Watch 2 et les Buds Pro de Google fonctionnent tout aussi bien sur les appareils non Google.

Devriez-vous opter pour Samsung ou Google ?

Nous ne pouvons pas encore dire comment la gamme Galaxy S24 fonctionnera lors de nos tests, mais nous nous attendons à ce que les téléphones rivalisent avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro pour la couronne Android. N’oubliez pas de revenir bientôt pour obtenir tous les détails qu’une fiche technique ne peut pas révéler dans nos critiques complètes. Et si vous n’êtes pas sûr que l’une ou l’autre des lignes téléphoniques vous convient, consultez notre liste des meilleurs téléphones dans l’ensemble.

