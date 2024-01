Samsung Galaxy S24 contre Galaxy S23 : devriez-vous mettre à niveau ?

La série Samsung Galaxy S24 a été dévoilée lors de l’événement Galaxy S24 Unpacked de Samsung, et bien que le plus petit de toutes les gammes phares risque souvent d’être éclipsé, le Samsung Galaxy S24 a brillé comme la plus brillante des étoiles lorsqu’on lui a donné la scène. Équipé d’un nouveau processeur Qualcomm Snapdragon, d’un taux de rafraîchissement dynamique amélioré et de capacités d’IA incroyables, le Samsung Galaxy S24 est le plus petit produit phare à acheter si vous voulez que votre téléphone soit plus svelte.

Mais est-ce un bon choix de mise à niveau si vous utilisez déjà un appareil Samsung ? De nombreuses personnes auront acheté le Samsung Galaxy S23 de l’année dernière et se demanderont s’ils devraient échanger leur appareil existant et acheter le plus récent et le plus brillant de Samsung. Si cela vous décrit, ne vous inquiétez pas : nous avons établi une comparaison globale des deux téléphones et vous permettons de savoir si vous devez mettre à niveau votre Galaxy S23 pour un Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 contre Galaxy S23 : spécifications

Samsung Galaxy S24 SamsungGalaxy S23 Taille 147,1 x 70,6 x 7,6 mm (5,79 x 2,78 x 0,30 pouces) 146,3 x 70,9 x 7,6 mm (5,76 x 2,79 x 0,30 pouces) Poids Être confirmé 168 grammes (5,93 onces) Taille de l’écran AMOLED dynamique 2X de 6,2 pouces (dynamique 1-120 Hz) AMOLED dynamique 2X de 6,1 pouces (120 Hz) Résolution d’écran Résolution FHD+ 1080p Résolution de 2 340 x 1 080 à 425 pixels par pouce Système opérateur Android 14 avec One UI 6.1 Android 13 avec One UI 5.1 (extensible vers Android 14 avec One UI 6.1) Stockage 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Emplacement pour carte MicroSD Non Non Services sans contact Google Pay, Samsung Pay Google Pay, Samsung Pay Processeur Muflier 8 génération 3 Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy RAM 8 Go 8 Go Appareils photo Arrière : primaire de 50 mégapixels, ultra-large de 12 MP et téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x Avant : 12 MP Arrière : primaire 50 MP, ultra-large 12 MP et téléobjectif 10MP avec zoom optique 3x Avant : 12 MP Vidéo Arrière : jusqu’à 8K à 30 images par seconde (ips), 4K à 60 ips, FHD à 120 ips et 960 ips pour le ralenti Recto : jusqu’à 4K à 60 ips Arrière : jusqu’à 8K à 30 images par seconde (ips), 4K à 60 ips, FHD à 120 ips et 960 ips pour le ralenti Recto : jusqu’à 4K à 60 ips Bluetooth Oui, Bluetooth 5.3 Oui, Bluetooth 5.3 Ports USB-C USB-C Biométrie Capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré et reconnaissance faciale Capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré et reconnaissance faciale Résistance à l’eau IP68 IP68 Batterie 4 000 mAh Charge ultra rapide 2.0 (25 W) Chargement rapide sans fil 2.0 (15 W) PowerShare sans fil (4,5 W) 3 900 mAh Charge ultra rapide 2.0 (25 W) Chargement rapide sans fil 2.0 (15 W) PowerShare sans fil (4,5 W)

Marché d’applications Google Play Store Google Play Store Prise en charge du réseau 5G 5G Couleurs Violet cobalt, jaune ambre, gris marbré, noir onyx Phantom Black, Crème, Vert et Lavande Prix À partir de 800 $ À partir de 800 $ Disponible depuis Tous les principaux détaillants hors ligne et en ligne Tous les principaux détaillants hors ligne et en ligne

Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23 : design et affichage

Parfois, les nouveaux appareils font un grand pas en avant dans le langage de conception, et parfois le fabricant modifie simplement une formule bien-aimée. Le Galaxy S24 appartient à cette dernière catégorie, alors ne vous attendez pas à voir trop de différences visuelles entre l’ancien appareil et le plus récent. Ils sont en grande partie les mêmes en termes de style, donc si vous aimez le look du Galaxy S23, le S24 est plus ou moins le même. Le plus gros changement est que le S24 a des côtés plats et mats, tandis que le S23 a des côtés arrondis et brillants.

Malheureusement, vous aurez besoin des cas différents pour ces deux téléphones similaires, car les deux ont des dimensions légèrement différentes et de petites différences dans le placement de la caméra arrière. Mais en dehors de ça, ils sont très similaires.

Ce n’est cependant pas le cas des écrans. L’écran du Galaxy S24 est légèrement plus grand à 6,2 pouces, mais Samsung en a également profité pour apporter quelques améliorations. La résolution est toujours de 1080p Full HD+, mais elle dispose désormais d’un taux de rafraîchissement dynamique et peut varier entre 1 Hz et 120 Hz. Il s’agit d’un avantage considérable pour l’appareil, car des fréquences d’images plus faibles signifient une demande d’énergie moindre, ce qui devrait augmenter la durée de vie de la batterie. Aligner le Galaxy S24 sur la gamme ultra-premium Galaxy Ultra est un gros coup de pouce pour cet appareil phare et suffisant pour que le Samsung Galaxy S24 remporte cette manche.

Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23 : performances, autonomie, charge

Voici un choc : ce nouvel appareil est doté d’un matériel plus récent que l’ancien modèle. C’est une pratique courante, et il n’est donc pas surprenant que la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 du Galaxy S24 soit plus puissante que le processeur Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23. Mais quelle est l’ampleur de cette augmentation de puissance ? En réalité, ce n’est probablement pas si grand. Le Galaxy S23 était déjà plus que suffisamment puissant, offrant des performances incroyablement rapides, ainsi que des chargements et des commutateurs d’applications rapides. Il est peu probable que vous remarquiez une puissance supplémentaire, même avec les jeux les plus exigeants.

Les autres spécifications sont fondamentalement identiques. Vous obtiendrez 8 Go de RAM dans l’un ou l’autre téléphone, ainsi que le choix entre 128 Go ou 256 Go de stockage. Samsung a eu la possibilité de modifier la quantité de stockage de base à 256 Go, et il est un peu décevant que cela ne soit pas le cas, car 128 Go pour un téléphone phare en 2024 se situent en dessous. Avec l’augmentation de la taille des applications et des jeux et la capacité des photos et des vidéos à des résolutions beaucoup plus grandes, vous devrez peut-être être prudent avec votre espace avec un SSD de 128 Go, d’autant plus que aucun des deux téléphones ne prend en charge l’extension de la carte microSD.

La batterie du S24 est légèrement plus grande, mais seulement de 100 mAh, il est donc peu probable que cela fasse une énorme différence. Du côté positif, cela signifie qu’il aura probablement les mêmes excellentes performances que le Galaxy S23, qui a géré environ deux jours entre les charges au cours de notre période d’examen – ce qui, certes, était alors qu’il n’était pas utilisé comme appareil principal. La charge est la même sur les deux appareils, avec une charge filaire de 25 watts, une charge sans fil de 15 W et une charge sans fil inversée de 4,5 W.

Samsung Galaxy S24 contre Galaxy S23 : appareils photo

La gamme Galaxy comprend certains des meilleurs téléphones avec appareil photo du secteur, et les versions plus petites ne font pas exception. Les Galaxy S24 et S23 disposent tous deux d’une configuration à triple objectif, comprenant un objectif principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec un zoom optique 3x. C’est une excellente suite de caméras, et ce n’est même pas si exaspérant de voir exactement la même configuration réapparaître sur le téléphone le plus récent. C’est toujours un très bon appareil photo, et même si la mise à jour vers des objectifs de plus haut mégapixel aurait été bien, ce n’est pas une rupture.

En tant que tel, ce serait une égalité. Mais il y a une chance que ce ne soit pas le cas, car Samsung intègre de sérieuses fonctionnalités d’IA dans ses nouveaux téléphones. Galaxy AI promet de faire beaucoup, et nous y reviendrons plus en détail plus tard. Mais pour l’appareil photo, il est prometteur d’ajouter le HDR en temps réel dans le viseur, ainsi que la version Samsung de Magic Editor de Google et des suggestions d’édition pour l’application Galerie. Il reste à voir si ces ajouts changent de manière significative l’expérience de l’appareil photo du S24, donc pour l’instant, nous gardons cela comme égalité.

Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23 : logiciels et mises à jour

Encore une fois, pas de surprise ici, puisque les deux téléphones utilisent l’interface de Samsung sur la dernière version d’Android. Le Galaxy S24 a autant d’avantages que n’importe quel autre téléphone plus récent. Il a été lancé avec Android 14, il a donc une autre mise à jour majeure d’Android « dans le réservoir », pour ainsi dire.

Cependant, c’est moins préoccupant qu’il ne pourrait l’être autrement, car Samsung s’est engagé à fournir quatre ans de mises à niveau majeures du système d’exploitation Android, ainsi que cinq ans de mises à jour de sécurité pour le S23. Le S24 dispose de sept années incroyables de mises à jour du système d’exploitation, mais cela ne sert à rien d’acheter le téléphone le plus récent juste pour l’obtenir. Après tout, au moment où votre Galaxy S23 sera à court de mises à jour, le Galaxy S24 sera déjà vieux et vous regarderez le Galaxy S27 ou même le Galaxy S28.

Alors oui, le Galaxy S24 a techniquement le dessus, et sept années de mises à jour sont impressionnantes et méritent d’être applaudies. Mais ce n’est pas une raison pour passer du S23 au S24. Nous jugeons qu’il s’agit d’une égalité, car ils utilisent tous les deux le même excellent logiciel.

Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23 : fonctionnalités spéciales

Les Galaxy S24 et S23 partagent de nombreuses fonctionnalités spéciales, notamment le mode DeX d’émulation de bureau, mais Samsung trace vraiment une ligne dans le sable entre l’ancien et le nouveau avec « Galaxy AI ». Cette nouvelle fonctionnalité ne présage pas d’un retour du redoutable Bixby ; il s’agit plutôt d’un mélange d’IA (y compris l’IA de Google) et d’appareils Samsung qui met l’expérience de l’IA en contact intime avec votre téléphone.

Certaines des nouvelles fonctionnalités promises incluent « Encercler pour rechercher avec Google », où vous pouvez encercler quelque chose sur l’écran et Google le recherchera, des traductions en direct sur l’appareil, des transcriptions et « Chat Assist », qui détecte votre ton et suggère s’il pense que vous pouvez utiliser des mots différents pour transmettre un autre ton. Enfin, les suggestions de modification et la modification générative seront familières à tous ceux qui ont utilisé les suggestions de modification de Google Photos et celles du Pixel. Éditeur magique.

Galaxy AI est le grand angle que Samsung propose avec le lancement du Galaxy S24, mais gardez ceci à l’esprit : Samsung a confirmé que les fonctionnalités Galaxy AI seront également disponibles sur le Galaxy S23 à un moment donné. Nous ne savons pas exactement quand, donc le S24 a l’avantage de l’IA pour l’instant. Mais ce ne sera pas toujours le cas.

Samsung Galaxy S24 contre Galaxy S23 : prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy S24 est actuellement disponible en précommande et sera commercialisé et disponible dans les magasins de détail et chez les opérateurs le 31 janvier. Les prix commencent à partir de 800 $.

Le Samsung Galaxy S23 est actuellement disponible et les prix commencent également à partir de 800 $. Attendez-vous cependant à une forte baisse des prix maintenant que le Galaxy S24 a été dévoilé. Si vous cherchez à acheter…