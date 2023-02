Samsung Galaxy S23 vs S22 : Comment se comparent les téléphones phares ?

Cette histoire fait partie Événement Samsungla collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur les produits Samsung les plus populaires.

Le 800 $ (849 £, 1 349 AU $) Samsung Galaxy S23 a fait ses débuts le 1er février lors de la Événement déballé, mais cela ne signifie pas que vous devez obtenir la mise à niveau. Le Galaxy S22 de l’année dernière est maintenant disponible avec une baisse de prix de 100 $. Ce téléphone 2022 coûte maintenant 700 $, et il a toujours d’excellentes spécifications, comme un appareil photo principal de 50 mégapixels. Il a été mis à jour vers Android 13 et le rapide Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 de l’année dernière. De plus, le Galaxy S23 et le Galaxy S22 ont des conceptions presque identiques, y compris un écran AMOLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Cependant, il existe un certain nombre d’améliorations avec le Galaxy S23 qui valent vraiment la peine d’être prises en compte lors de la pesée si vous devez dépenser 100 $ de plus pour le nouveau téléphone. Bien que nous n’ayons pas encore eu l’occasion de tester le Galaxy S23, le téléphone est livré avec une batterie légèrement plus grande que le Galaxy S22. Cela pourrait être très significatif : en elle Test du Galaxy S22, Lisa Eadicicco de CNET a trouvé que la durée de vie de la batterie était un point faible. Le téléphone comprend également une version « optimisée pour Galaxy » de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Nous ne savons pas quelle différence cette optimisation fera, mais elle semble être au moins plus rapide que la puce de l’année dernière.

Si vous souhaitez un aperçu rapide des différences entre le Galaxy S23 et le Galaxy S22, nous mettons les spécifications de chacun dans le tableau ci-dessous. D’autres différences notables incluent la caméra frontale – 12 mégapixels sur le S23 contre 10 mégapixels sur le S22 – et les paramètres de capture vidéo.



