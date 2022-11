Samsung Galaxy S23 va tout-en-un avec Qualcomm

Le Galaxy S23 ne devrait être qu’à quelques mois d’une sortie, en supposant que Samsung respecte le calendrier de lancement qu’ils respectent depuis plusieurs années maintenant. Lorsqu’ils sortiront leur prochaine série de téléphones haut de gamme, attendez-vous à beaucoup de puces Qualcomm à l’intérieur et à beaucoup moins d’Exynos à travers le monde.

Lors de leur récent appel aux résultats, le directeur financier de Qualcomm, Akash Palkhiwala, a confirmé que Samsung lancerait son Galaxy S23 dans la seconde moitié du trimestre de mars et que Qualcomm s’attend à en être plus. Plus précisément, il a déclaré qu’ils passeraient d’avoir des puces Qualcomm dans 75 % de la série Galaxy S22 à une « part mondiale » pour le Galaxy S23 :

Donc, du point de vue du trimestre de mars, vous avez raison, le bénéfice du lancement de Samsung pour le nouveau téléphone serait en nature de la seconde moitié du trimestre de mars. Il arrive donc vers la fin du trimestre, mais ce sera un avantage, alors que notre part de 75 % dans G S22 monte à une part mondiale dans G S23.

Lors de cet appel, il a apparemment appelé le téléphone le “G S23”, ce qui n’est pas vraiment une nouvelle, mais c’est aussi le cas. Non pas que nous soyons jamais ce inquiet pour le nom du prochain téléphone Galaxy S, mais éliminer cet élément spécifique environ 3 mois avant l’arrivée du téléphone est pratique.

Je crois comprendre que Qualcomm n’a pas confirmé la puce qui sera à l’intérieur du Galaxy S23. Cependant, il doit s’agir de la rumeur Snapdragon 8 Gen 2, n’est-ce pas ? Quoi d’autre cela pourrait-il être. Cette puce devrait être entièrement révélée lors du sommet Snapdragon, qui se déroule du 15 au 17 novembre. Nous ne sommes qu’à quelques semaines de connaître la puce qui dominera le paysage Android pour 2023.

Quant à la baisse du nombre d’Exynos par Samsung, je ne peux pas dire que ce soit une nouvelle décevante. Si vous avez déjà été en ligne dans les semaines qui ont suivi le lancement d’un téléphone Samsung, il n’est pas difficile de trouver des plaintes concernant les modèles Exynos par rapport aux modèles Snapdragon. Les montres Samsung sont déjà appeler ça “la meilleure nouvelle de la semaine.”

// GSM Arena