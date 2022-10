Samsung Galaxy S23 Ultra s’arrête chez Geekbench avec Snapdragon 8 Gen 2

Quelques jours après la publication des résultats du Galaxy S23 Geekbench, nous avons notre premier aperçu d’une liste du prétendu Galaxy S23 Ultra portant le numéro de modèle SM-S918U. La nouvelle liste Geekbench montre que le S23 Ultra est équipé d’un chipset sans nom portant le même identifiant de carte mère “kalama” et d’une configuration de processeur 1 + 2 + 2 + 3 avec un cœur principal cadencé à 3,6 GHz. Sur la base de rumeurs passées, il s’agit du SoC Snapdragon 8 Gen 2 qui a également été vu dans la liste Geekbench du Galaxy S23 (SM-S911U).







Tableau de bord du Samsung Galaxy SM-S918U sur Geekbench

L’appareil de test a réussi un impressionnant score monocœur de 1 521 points et un résultat multicœur de 4 689 points. Pour le contexte, le Snapdragon 8 Gen 1 Galaxy S22 Ultra culmine à 1 200/3 200 points respectivement. La nouvelle liste montre l’appareil de test avec 8 Go de RAM, bien que nous puissions supposer en toute sécurité que les versions commerciales apporteront au moins 12 Go de RAM. Nous obtenons également la confirmation que le téléphone exécute Android 13 probablement avec OneUI 5 en plus.

Il reste à voir si Samsung publiera également des modèles Galaxy S23 alimentés par Exynos, car des rumeurs plus anciennes suggéraient que tous les téléphones de la série S 2023 utiliseraient des SoC Qualcomm tandis que des rapports plus récents indiquent que les puces Exynos sont toujours sur la table.

