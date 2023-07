Samsung Galaxy S23 Ultra repéré sous Android 14 sur GeekBench

One UI 6 est le suivant sur la feuille de route logicielle de Samsung, et selon tous les témoignages, la mise à jour sera livrée en plus d’Android 14. Selon les fuites précédentes, Samsung devrait lancer ses tests bêta publics pour One Ui 6 et Android 14 au cours de la troisième semaine. de juillet. Et, comme d’habitude, la dernière série phare de téléphones, dans ce cas, la famille Galaxy S23, sera la première à participer. Le géant coréen est apparemment sur la bonne voie avec ce calendrier, à en juger par une récente fuite sur GeekBench, où un Galaxy S23 Ultra a été repéré sous Android 14 et vraisemblablement One UI 6 en plus.







GeekBench rapporte Android 14 sur le Samsung Galaxy S23 Ultra

L’unité repérée sur GeekBench est un modèle américain « SM-S918U » verrouillé par un opérateur (AT&T). Puisque nous parlons de logiciel bêta, le score de référence particulier ne doit pas être considéré comme une indication de la performance finale. Ce que la fuite indique, cependant, c’est que les tests bêta internes pour le nouveau combo logiciel sont probablement bien avancés.

Si Samsung s’en tient à ses étapes de sortie habituelles, nous pouvons nous attendre à au moins quelques semaines de tests publics et au moins quatre versions bêta publiques avant que la société ne publie la mise à jour stable d’Android pour la famille S23. Bien sûr, d’autres appareils Samsung sont également éligibles à l’OTA. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

En ce qui concerne la mise à jour elle-même, on ne sait pas encore exactement ce que One UI 6 apportera à la table, à part quelques modifications mineures de l’interface utilisateur. Android 14 possède quelques fonctionnalités remarquables telles que des informations améliorées sur l’état de la batterie, un partage à proximité amélioré et un nouveau menu Partager, un geste de retour prédictif et une barre de navigation transparente dans toutes les applications, pour n’en nommer que quelques-unes.

