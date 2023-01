Samsung Galaxy S23 Ultra repéré en vente dans un magasin de détail

Il y a très peu de mystère autour du Samsung Galaxy S23 Ultra à ce stade. Nous avons déjà à peu près la totalité de la fiche technique, y compris des détails sur le nouveau capteur de caméra principal de 200 MP, ainsi que les prétendus prix américains. Samsung a même ouvert des réservations anticipées pour la famille S23 encore non annoncée pour les plus impatients. Il semble qu’à ce stade, nous manquions essentiellement de temps pour l’annonce du 1er février.















Boîte de vente au détail Samsung Galaxy S23 Ultra

Ou du moins la plupart d’entre nous le sont. Si vous vivez à Matagalpa, au Nicaragua, il existe peut-être un moyen d’obtenir un Galaxy S23 Ultra plus tôt. Un magasin local appelé KM CELL STORE a partagé une publication sur sa page Facebook affirmant avoir et montrer au moins quatre unités S23 Ultra. Selon la description – Modèles de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, prêts pour une livraison immédiate.







Poste de magasin

Aucun prix n’est partagé avec la publication, mais il y a quelques photos montrant les boîtes ainsi qu’une unité non emballée en rose.

Pour rappel rapide, nous nous attendons à ce que le S23 Ultra soit assez similaire à son prédécesseur (le S22 Ultra), même en empruntant ses téléobjectifs ultra-larges, 3x et 10x avec une nouvelle caméra principale de 200MP. L’écran sera un AMOLED dynamique 2X de 6,8 pouces avec une résolution de 1440p, 500 ppp et Gorilla Glass Victus 2 sur le dessus. Nous attendons également la même batterie de 5 000 mAh avec une charge de 45 W. Aussi – Android 13 et One UI 5.1 en haut, tandis que les fonctionnalités de connectivité devraient inclure Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC et UWB.

