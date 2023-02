Samsung Galaxy S23 Ultra : insérer le S Pen à l’envers ne causera aucun dommage

Un téléphone avec un stylet est assez unique de nos jours et comporte quelques défis uniques. L’un d’eux est la façon dont il traite une personne essayant accidentellement (ou non) d’insérer le stylet à l’envers. Bien que cela ait été un problème il y a de nombreuses lunes, il n’en a pas été un depuis le malheureux Galaxy Note7 pour différentes raisons.

Et nous sommes heureux d’annoncer que rien n’a changé cette année. Vous pouvez toujours essayer d’insérer le S Pen à l’envers dans le tout nouveau Galaxy S23 Ultra, et il n’entrera qu’un peu avant de s’arrêter. Cela entraîne zéro dommage pour le stylet et zéro dommage pour le smartphone lui-même. La façon dont tout est conçu permet également de comprendre instantanément que vous essayez d’insérer le S Pen dans le mauvais sens.

Peut-être plus décevant, une autre chose qui n’a pas changé pour le nouveau S23 Ultra sont les fonctionnalités du S Pen. Cet appareil a exactement les mêmes que son prédécesseur.

La dernière fois que l’insertion d’un stylet à l’envers était un vrai problème, c’était en 2015, lorsque le Galaxy Note5 a été lancé avec un défaut de conception qui permettait en fait d’insérer le S Pen à l’envers. Ajoutant l’insulte à l’injure, un petit crochet empêchait alors le stylet de sortir à nouveau. C’est de l’histoire ancienne maintenant, cependant.

Notre examen complet et approfondi du Samsung Galaxy S23 Ultra est presque prêt à être publié, alors restez à l'écoute.

