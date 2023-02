Samsung Galaxy S23 Ultra en examen

Nous avons enfin le tout nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra au bureau et au milieu de l’engouement pour prendre des photos et des vidéos, exécuter des benchmarks, prendre des photos de comparaison avec le précédent Ultra, nous avons pensé que nous devrions également faire un déballage.

Le Galaxy S23 Ultra est livré dans une boîte avec un outil d’éjection de la carte SIM. C’est ça. Pas de câbles, pas d’étuis, pas de chargeur, juste le téléphone et l’outil. Mais à ce stade, vous avez probablement quelques-unes des autres nécessités qui traînent et Samsung fait sa part pour aider l’environnement. Dans ses efforts pour réduire son empreinte carbone, Samsung a réduit l’utilisation de plastiques dans l’emballage de vente au détail et a même inclus certains morceaux sur le téléphone lui-même qui sont exploités à partir de filets de pêche recyclés et de bouteilles en plastique.

De plus, de nombreuses offres de précommande du Galaxy S23 Ultra incluent un chargeur gratuit de 25 W, donc vous pourriez être bien sur ce point.









Ce que vous obtenez – une boîte – et ce que vous n’avez pas – un chargeur

Vous devriez maintenant connaître la série S de Samsung et leur relation les uns avec les autres. Nous avons ce trio en cours d’exécution d’un petit téléphone S, d’un téléphone S moyen et d’un très gros téléphone Ultra depuis quelques années maintenant. Profitez tout de même de ces photos côte à côte que nous avons prises pour vous !













Série Samsung Galaxy S23

Et voici quelques clichés avec le Galaxy S22 Ultra pour faire bonne mesure. Le prédécesseur est à gauche. Une image ne traduit pas les différences entre le S23 et le S22 Ultra Le nouveau téléphone a des rails latéraux légèrement plus larges qui sont plus plats et donc plus confortables lorsque vous le tenez. Le panneau d’affichage se courbe également moins que l’ancien – c’est très subtil mais cela se ressent lorsque vous manipulez les deux côte à côte.

Les trois lentilles saillantes à l’arrière sont légèrement plus grandes sur le Galaxy S23 Ultra et pourtant le téléphone est assis un peu plus bas sur une table, à côté de son prédécesseur.









Le Galaxy S22 Ultra (à gauche) et le Galaxy S23 Ultra (à droite)

Nous rassemblons petit à petit notre examen détaillé du Galaxy S23 Ultra. Il y a beaucoup à couvrir et nous prenons notre temps. Restez à l’écoute!