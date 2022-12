Samsung Galaxy S23 Ultra doté d’une caméra selfie à résolution inférieure

Depuis le premier Galaxy S20 Ultra, le membre premium de la série S a toujours eu un appareil photo selfie 40MP, mais l’année prochaine, les choses pourraient enfin changer. GalaxieClub le dernier rapport affirme que nous pourrions voir un nouveau capteur de résolution inférieure dans le Galaxy S23 Ultra à venir en février 2023.

Selon des fuites antérieures, les Galaxy S23 et S23+ recevront enfin une nouvelle caméra selfie améliorée. Ils remplaceraient la caméra selfie 10MP par une caméra 12MP et le S23 Ultra embarquerait exactement le même capteur 12MP.

Au début, cela peut sembler être une mise à niveau pour les S23 et S23 +, mais une rétrogradation pour l’Ultra. Mais comme la plupart d’entre vous le savent, le nombre de pixels n’est pas tout, nous pourrions donc obtenir une meilleure qualité d’image globale. Et peut-être, juste peut-être, nous aurons enfin AF sur le devant. On peut rêver, non ?

Source (en néerlandais)