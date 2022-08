Samsung Galaxy S23 Ultra “confirmé” encore une fois pour arborer un appareil photo de 200 MP

Nous avons déjà entendu à plusieurs reprises que Samsung prévoyait d’équiper le prochain Galaxy S23 Ultra d’un appareil photo de 200 MP, et aujourd’hui encore un autre rapport semble “confirmer” cette information – autant qu’une rumeur le peut, en tout cas.

Selon des sources de la maison coréenne de Samsung, la société a informé les “principaux partenaires de l’appareil photo” qu’elle utilisera un appareil photo de 200 MP dans la prochaine génération de son appareil phare. La résolution de 108 MP actuellement utilisée a fait ses débuts avec le Galaxy S20 Ultra il y a deux ans et aura trois ans au moment du lancement du S23.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Ainsi, Samsung jouera une fois de plus le jeu des chiffres, correspondant au X30 Pro de Motorola dévoilé plus tôt ce mois-ci et, selon la rumeur, correspondant également au prochain Xiaomi 12T Pro. Bien que la résolution puisse être la même, Samsung peut utiliser un nouveau capteur pour son propre appareil, et non pour l’un ou l’autre de ceux qu’il vend également à ses concurrents.

La source