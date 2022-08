Samsung Galaxy S23 Ultra conçu pour utiliser un lecteur d’empreintes digitales plus rapide avec une zone de numérisation plus grande

Samsung a récemment dévoilé les téléphones pliables Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, et les prochains smartphones haut de gamme que le conglomérat coréen dévoilera sont les appareils Galaxy S23, qui devraient arriver en janvier ou février. La série Galaxy S23 comprendra un modèle Ultra qui, selon une nouvelle rumeur, comportera le capteur de numérisation d’empreintes digitales 3D Sonic Max de Qualcomm.

Ce n’est pas un nouveau capteur, cependant. Nous l’avons déjà vu sur l’iQOO 9 Pro et le vivo X80 Pro, ce qui signifie que le Samsung Galaxy S23 Ultra sera livré avec un lecteur d’empreintes digitales plus rapide avec une zone de numérisation plus grande. Nous avons utilisé à la fois le vivo X80 Pro et l’iQOO 9 Pro, et nous avons été assez impressionnés par la précision et la rapidité du scanner d’empreintes digitales.

iQOO 9 Pro

Cela dit, on ne sait pas si Samsung utilisera ce nouveau scanner d’empreintes digitales sur tous les smartphones Galaxy S23 ou si ce ne sera que le Galaxy S23 Ultra qui bénéficiera d’une mise à niveau. Nous espérons le découvrir dans les mois à venir.

La source