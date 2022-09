Samsung Galaxy S23 Ultra certifié par 3C avec chargeur 25W

La série Galaxy S23 de Samsung devrait arriver au début de l’année prochaine et l’un des modèles de la gamme vient de passer la certification 3C en Chine. Le numéro de modèle correspondant SM-S9180 désigne le modèle Galaxy S23 Ultra le plus élevé. Dans la certification, l’appareil est répertorié pour prendre en charge une charge maximale de 25 W (11 V à 2,25 A).

C’est inférieur à la prise en charge du chargeur 45 W du Galaxy S22 Ultra, mais si nous nous souvenons, la charge 45 W du S22 Ultra n’a pas fait de différence significative dans les temps de charge par rapport à la charge 25 W du Galaxy S21 Ultra.

Test de charge de 30min (à partir de 0%)

Plus c’est haut, mieux c’est



Samsung Galaxy S22 Ultra (25W)



61%



Samsung Galaxy S22 Ultra (45W)



60%



Samsung Galaxy S21 Ultra 5G



54%

Temps de charge complète (à partir de 0%)

Plus bas c’est mieux



Samsung Galaxy S22 Ultra (45W)



0:59h



Samsung Galaxy S22 Ultra (25W)



1:04h



Samsung Galaxy S21 Ultra 5G



1h11

D’autres tests ont révélé que le S22 Ultra n’atteignait une charge de 45 W que pendant une très courte période, alors peut-être que Samsung a trouvé comment maintenir une charge de 25 W plus longtemps tout au long du cycle de charge de la batterie, ce qui améliorerait encore les vitesses de charge ou même fermerait le écart entre les chiffres de charge de 45 W pour le 22 Ultra. Une autre possibilité est que la charge de 25 W soit limitée à certaines variantes du S23 Ultra, y compris, dans ce cas, la variante chinoise.

Selon les rumeurs, le S23 Ultra aurait un design et des dimensions similaires à ceux du S22 Ultra, mais on s’attend à ce que l’appareil photo voie une mise à jour du capteur 200MP. Pendant ce temps, nous nous attendons à voir le Snapdragon 8 Gen 2 alimenter le produit phare. Des rapports récents suggèrent que Samsung utilisera des puces Qualcomm sur toutes les variantes de sa nouvelle gamme – bien qu’il soit possible que certaines unités soient équipées de chipsets Samsung Exynos.

La source