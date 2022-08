Samsung Galaxy S23 Ultra aura un appareil photo 200MP avec un nouveau capteur

Samsung a introduit deux capteurs d’appareil photo 200MP pour smartphones au cours des 10 derniers mois. Selon un pronostiqueur éminent Univers de glaceun troisième arrive et il sera implémenté dans le produit phare du Galaxy S23 Ultra l’année prochaine.

Le nom du capteur sera ISOCELL HP2 malgré le fait qu’il existe déjà une version HP3.

L’ISOCELL HP1 était le premier capteur 200MP et nous nous attendons à le voir faire ses débuts dans un smartphone Motorola ce mois-ci. L’ISOCELL HP3 a suivi avec une empreinte plus petite, seulement 1/1,4″, et une mise au point automatique plus rapide grâce à une nouvelle conception de chaque pixel – il a des capacités AF et chaque cluster quadruple reconnaît les différences dans les directions verticales et horizontales.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons dire que le Galaxy S23 Ultra sera le pionnier d’un nouveau capteur 200MP. Un autre rapport a suggéré que pendant le renouvellement de la came principale, le module périscope 10 MP 10x reste le même.

