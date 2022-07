Samsung Galaxy S23 : tout ce que vous devez savoir

Avec l’iPhone d’Apple, l’une des versions de smartphone les plus attendues de l’année est la dernière génération de la série Galaxy S de Samsung. – cette fois susceptible de s’appeler le S23.

Alors, à quoi faut-il s’attendre lorsque la gamme Samsung Galaxy S23 arrivera ? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Quand sortira le Samsung Galaxy S23 ?

Samsung a un calendrier assez fiable pour ses téléphones Galaxy S. Nous les voyons généralement annoncés et lancés en janvier ou en février de chaque année. À titre d’exemple, voici quand les dernières générations ont été dévoilées :

Samsung Galaxy S22 – Février 2022

Samsung Galaxy S21 – janvier 2021

Samsung Galaxy S20 – Février 2020

Habituellement, ces lancements incluent le modèle S standard, aux côtés des variantes Plus et Ultra – ce sont les modèles sur lesquels nous allons nous concentrer dans cet article.

En 2020, Samsung a présenté les modèles FE (Fan Edition), qui sont essentiellement une version atténuée du modèle S standard. Ceux-ci ont eu un calendrier de sortie plus sporadique jusqu’à présent, mais sont toujours lancés des mois après les autres modèles, avec le Galaxy S20 FE arrivant en octobre 2021 et le Galaxy S21 FE lancé juste avant la gamme S22 en février 2022.

D’après les rumeurs que nous avons vues jusqu’à présent, ainsi que le modèle déjà établi par Samsung, nous nous attendons à voir les modèles Galaxy S23 tirer leur révérence Février 2023probablement peu de temps après le Samsung Galaxy S22 FE s’il arrive – certaines rumeurs disent que le modèle FE a été annulé.

Combien coûtera le Samsung Galaxy S23 ?

Encore une fois, sans mot officiel de Samsung jusqu’à présent, nous devrons examiner les dernières générations pour avoir une idée du prix qui pourrait accompagner la sortie du S23.

Tout d’abord, hVoici comment les modèles réguliers se sont alignés :

Ensuite, il y a les modèles Plus :

Et enfin les Ultras, où l’on voit un peu plus de variation :

Au cours des deux dernières années, Samsung s’est mis d’accord sur des structures de prix pour la gamme, nous ne pensons donc pas qu’il y aura beaucoup de changement à cela avec la gamme Galaxy S23.

Quelles fonctionnalités et spécifications verrons-nous dans le Samsung Galaxy S23 ?

Avec le lancement de la gamme S23 encore lointain, nous n’avons eu aucune confirmation de Samsung sur ce à quoi ressemblera le matériel. Bien sûr, cela n’a pas empêché la rumeur de rapporter des fuites et des nouvelles sur ce que nous pourrions voir.

Spécifications de base

Samsung équipe généralement ses appareils de classe Galaxy des derniers processeurs, qui dans ce cas sont probablement le Snapdragon 8 Gen 2, qui devrait arriver avant la fin de 2022.

Traditionnellement, la société utilisait des puces Qualcomm aux États-Unis et dans certains autres territoires, tandis que l’Europe et l’Inde obtiendraient les propres processeurs Exynos de Samsung. Cela devrait cependant changer cette année, plusieurs sources signalant que Samsung utilisera exclusivement des puces Qualcomm pour la série S23.

Ce n’est pas certain cependant, car Sammyfans rapporte que le géant coréen travaille toujours sur deux nouvelles puces Exynos 2300 pour les modèles de milieu de gamme et phares.

Analyste éminent Rapports de Ming-Chi Kuo que le changement vient parce que Samsung n’est pas convaincu que son prochain Exynos 2300 est suffisamment compétitif avec le 8 Gen 2, et ne veut probablement pas une trop grande disparité de performances entre les différentes versions du téléphone.

Un précédent rapport de RealmiCentral suggère que Samsung a décidé de se concentrer sur la construction de nouveaux processeurs sur mesure pour la gamme Galaxy (contrairement à ses puces Exynos, qui sont également parfois utilisées par d’autres fabricants de téléphones), bien que celles-ci ne soient pas prêtes avant quelques années. . Le brassage de ses ingénieurs pour poursuivre ce projet signifie que le travail sur les puces Exynos actuelles peut être allégé ou arrêté, ce qui amène le marché européen à obtenir des processeurs Qualcomm dans le Galaxy S23 et éventuellement les modèles S24 également.

Appareils photo

Les appareils photo sont un autre argument de vente majeur sur les téléphones Galaxy, et nous voyons des rumeurs largement rapportées selon lesquelles l’un des modèles S23 – très probablement le Galaxy S23 Ultra – sera livré avec le nouveau capteur ISOCELL HP1 200Mp de Samsung dans son appareil photo principal.

Ce capteur a été annoncé par Samsung en septembre 2021, mais n’est encore apparu dans aucun des appareils de l’entreprise. Il promet des performances impressionnantes en basse lumière grâce à une ruse informatique intelligente de regroupement de pixels appelée technologie ChameleonCell. Voici comment Samsung le décrit :

“Pour une photographie ultime en basse lumière, l’ISOCELL HP1 est doté d’une toute nouvelle technologie ChameleonCell, une technologie de regroupement de pixels qui utilise une disposition de pixels deux par deux, quatre par quatre ou complète en fonction de l’environnement. Dans un environnement peu éclairé, le HP1 se transforme en un capteur d’image de 12,5 mégapixels avec de grands pixels de 2,56 μm en fusionnant 16 pixels voisins. Le pixel nouvellement formé de 2,56 μm est capable d’absorber plus de lumière et de sensibilité, produisant des photos plus lumineuses et plus claires à l’intérieur ou le soir. Samsung

En fait, Samsung a depuis publié une mise à jour de 200Mp ISOCELL HP3 (on ne sait pas pourquoi il n’y a jamais eu de HP2), donc cela pourrait être ce capteur intégré au S23 Ultra. Nous en doutons cependant – le HP1 n’est encore apparu dans aucun téléphone, et Samsung voudra tirer parti de la puce. De plus, l’innovation du HP3 est une taille de pixel plus petite pour s’adapter à des modules d’appareil photo plus petits, probablement avec une certaine réduction de la qualité d’image — pas le genre de compromis que Samsung a tendance à faire sur ses appareils Ultra.

Au-delà de l’appareil photo principal, la seule fuite que nous avons eue sur la configuration de la photographie du S23 Ultra est qu’il utilisera à nouveau un périscope 10Mp, 10x. Ce n’est pas forcément le même capteur que celui utilisé sur le S22 Ultra (et le S21 Ultra avant), mais c’est très probablement le cas. Nous ne savons pas si l’autre téléobjectif – actuellement un 10Mp, 3x – restera le même ou non.

Nous ne savons pas non plus si Samsung prévoit de modifier la caméra selfie du S23 Ultra – les trois modèles Ultra ont déjà utilisé un capteur selfie de 40Mp jusqu’à présent.

Il devrait également y avoir des changements aux caméras S23 et S23+ régulières, bien que nous ne sachions pas combien.

GalaxyClub a signalé qu’il n’y aura aucun changement dans les téléobjectifs des modèles de base, qui resteront avec un capteur 10Mp. Ce sera très probablement le même téléobjectif 3x utilisé dans la série S22, bien qu’il soit possible que Samsung fasse d’autres ajustements tout en restant fidèle à la même résolution.

Le même site rapporte que Samsung “envisage” cependant de passer aux nouvelles caméras selfie 12Mp sur les S23 et S23+, un changement par rapport aux unités 10Mp utilisées depuis le Galaxy S10. Nous ne savons cependant pas quel capteur Samsung pourrait utiliser – ni s’il se trouvera dans un trou de perforation ou placé sous l’écran comme dans le Galaxy Z Fold 3, bien qu’un bailleur de Naver cite des «sources de l’industrie» en disant qu’aucun de les modèles S23 utiliseront des caméras sous-affichage.

Batterie et chargement

Bien sûr, tous ces pixels et processeurs vont nécessiter pas mal de puissance, c’est donc une bonne nouvelle qu’un récent post sur Twitter de @TheGalox révèle que Samsung pourrait développer une nouvelle conception de batterie empilée qui augmenterait la densité sans les agrandir. Le message indique que le S23 Ultra devrait avoir une capacité de batterie de 5 500 mAh ou plus, le S23+ recevant une cellule de 5 000 mAh et le S23 standard une cellule de 4 500 mAh.

Un résumé des deux tweets précédents : La série Galaxy S23 introduira une nouvelle technologie d’empilement de couches de batterie qui augmente la densité des batteries. Le S23 Ultra devrait avoir une capacité de batterie de 5500mah ou plus. S23 + 5000 mah et S23 ~ 4500 mah pic.twitter.com/1FapjBZC1F – Antoine (@TheGalox_) 20 avril 2022

Un logiciel UI 5

Contrairement à certains fabricants, Samsung ne lie pas toujours ses principales mises à jour logicielles à des lancements de matériel spécifiques. Pourtant, nous savons qu’il travaille sur une nouvelle version de son skin Android One UI, et cela apparaîtra sur les téléphones S23 – même s’il ne fait pas ses débuts là-bas.

La société n’a pas encore officiellement révélé One UI 5, mais 9to5Google a réussi à accéder à une première version bêta interne, qui en révèle un peu.

Il ne semble pas y avoir de changements radicaux en cours, mais les fans peuvent s’attendre à une interface utilisateur de notification repensée, à un hub dédié à la sécurité et à la confidentialité, à de nouveaux gestes multitâches ainsi qu’à d’autres changements mineurs.

Jusqu’à présent, ce sont toutes les nouvelles et rumeurs que nous avons trouvées autour du Samsung Galaxy S23. Bien sûr, nous continuerons à mettre à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations seront révélées, alors assurez-vous de le consulter régulièrement. Si vous ne pouvez pas attendre la date de sortie du S23 pour remplacer votre appareil existant, consultez nos meilleures offres Samsung Galaxy S22 pour voir si vous pouvez faire une bonne affaire.