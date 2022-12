Samsung Galaxy S23, S23 + et S23 Ultra ont leurs couleurs de signature divulguées

Selon les rumeurs, Samsung annoncerait les Galaxy S23, S23 + et S23 Ultra lors d’un événement le 1er février. À mesure que nous nous rapprochons de cette date, de plus en plus de détails sur les appareils commencent à fuir. Aujourd’hui, nous avons appris quelle sera la couleur de signature pour chaque modèle.

La couleur signature est celle qui sera le plus mise en avant dans tous les supports promotionnels et marketing. Chaque année, c’est un nouveau pour garder les choses fraîches, et en 2023, la couleur signature du Galaxy S23 serait l’or clair/l’or rose. Le Galaxy S23+ deviendra rose, tandis que la couleur signature du S23 Ultra sera verte.

Donc, dans les photos de presse officielles des trois, attendez-vous à les voir dans ces teintes spécifiques. Bien sûr, Samsung les vendra dans une myriade d’autres couleurs – c’est juste que ce seront celles qui sont mises en évidence. C’est, bien sûr, si cette rumeur se concrétise. Il ne nous reste que quelques semaines avant d’en être sûr.

Selon les fuites précédentes, le trio S23 aura tous un langage de conception similaire à celui du Galaxy S22 Ultra, avec des anneaux individuels pour toutes les caméras arrière, unifiant les signaux entre l’Ultra et les deux autres après un an où ils ont été différenciés.

Attendez-vous également à voir Gorilla Glass Victus +, un indice de protection IP68, le SoC Snapdragon 8 Gen 2, 8/12 Go de RAM, 128/256/512 Go de stockage et un meilleur capteur d’empreintes digitales à ultrasons. La cerise sur le gâteau pourrait être la connectivité par satellite pour les urgences, à la manière de la série iPhone 14.

