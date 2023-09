Samsung Galaxy S23 FE repéré sur TENAA, photos et spécifications accompagnées

Nous savons déjà que le Galaxy S23 FE approche à grands pas. Aux dernières nouvelles, Samsung se prépare pour un lancement en septembre et une page d’assistance officielle pour l’appareil a déjà été repérée en ligne, donc les choses avancent définitivement.

Aujourd’hui, le très attendu S23 FE s’est finalement arrêté auprès de l’autorité de certification TENAA, proposant ainsi des photos en direct et des détails supplémentaires sur les spécifications. Comme prévu, le téléphone semble presque identique à ses frères et sœurs phares non FE.











Images Samsung Galaxy S23 FE TENAA

En termes de détails des spécifications, nous savons que le téléphone mesure 158,0 x 76,5 x 8,2 mm et pèse 210 grammes. C’est assez compact, comme on pouvait s’y attendre avec la diagonale d’écran déjà connue de 6,4 pouces. La dalle en question aura une résolution Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Au cas où vous vous poseriez la question, il s’agit du format d’image familier de Samsung 19,5:9. Le document TENAA révèle également que l’écran prend en charge 16 millions de couleurs, soit une profondeur de couleur de 8 bits, comme prévu. Nous savons, grâce à des fuites antérieures, que l’écran devrait prendre en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et disposer d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Des rumeurs suggèrent que le S23 FE sera livré avec un chipset Snapdragon 8 Gen 1 ou Exynos 2200, selon le marché. L’appareil TENAA en cours de certification semble utiliser la puce Snapdragon avec une configuration CPU octa-core et une fréquence maximale de 2,99 GHz. Il est associé à 8 Go de RAM et, selon la documentation, à 128 Go ou 256 Go de stockage intégré.







Liste TENAA du Samsung Galaxy S23 FE

Le téléphone aura un appareil photo principal de 50 MP, un téléobjectif de 8 MP (probablement 3x) et un ultra-large de 12 MP. Il y a une caméra selfie 10MP à l’extrémité opposée. La batterie incluse est un pack de 4370 mAh, probablement avec une charge de 25 W. Naturellement, attendez-vous à Android 13 avec OneUI 5.1.

