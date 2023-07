Samsung Galaxy S23 FE certifié avec une charge de 25 W

Samsung devrait bientôt ressusciter sa gamme de smartphones FE avec le Galaxy S23 FE qui devrait être lancé dans les mois à venir. Nous avons maintenant plus de détails sur les vitesses de charge du téléphone telles qu’elles apparaissaient dans une liste de l’agence chinoise 3C. Le Galaxy S23 FE est répertorié avec le SM-S7110 identifiant et prendra en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 25 W comme prévu précédemment.







Liste Galaxy S23 FE (SM-S7110) sur la base de données 3C

Sur la base des rumeurs les plus récentes, le S23 FE apportera un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le prochain appareil comportera probablement un chipset Exynos 2200 avec 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Nous avons également vu une liste pour la batterie de 4 500 mAh du téléphone et plusieurs rapports suggérant une caméra principale de 50 MP à l’arrière.

