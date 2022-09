Samsung Galaxy S23 et S23 + rend la fuite montrant un nouveau design

Nous sommes probablement à au moins trois, voire quatre ou cinq mois du dévoilement officiel de la famille Galaxy S23 par Samsung, mais les fuites ont sérieusement commencé aujourd’hui, avec des rendus à la fois du Galaxy S23 vanille et du Galaxy S23 + .

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le design change l’année prochaine, même si ceux-ci seront toujours parfaitement reconnaissables en tant que Samsung.













Fuites de rendus du Samsung Galaxy S23+

À l’arrière, il n’y a plus d’îlot de caméra à proprement parler, à la place chaque caméra est logée dans sa propre protubérance ronde. Si vous pensez avoir déjà vu cela quelque part, bien sûr que vous l’avez fait – le propre Galaxy S22 Ultra de Samsung avait un design très similaire. On dirait qu’en 2023, il se propagera à toute la famille.

Sinon, il n’y a pas grand-chose à dire ici – l’avant est toujours tout écran, et la caméra selfie se trouve toujours dans un trou centré. Le Galaxy S23+ sera cependant légèrement plus grand que son prédécesseur, avec la même taille d’écran de 6,6 pouces mais mesurant 157,7 x 76,1 x 7,6 mm – contre 157,4 x 75,8 x 7,6 mm, qui sont les mesures du S22+.

La rumeur dit que nous devrions nous attendre à un support de charge de 25 W, et au Snapdragon 8 Gen 2 ou à l’Exynos 2300 à la barre. Le S23+ porterait le numéro de modèle SM-S9160.













Fuites de rendus du Samsung Galaxy S23

Le S23 conservera également la taille d’écran de 6,1 pouces de son prédécesseur, mesurant 146,3 x 70,8 x 7,6 mm – une fois de plus légèrement plus grand et plus large que le modèle qu’il remplacera, qui était le S22 qui était de 146 x 70,6 x 7,6 mm. Les spécifications devraient être les mêmes pour le S23 que pour le S23+, à part la capacité de la batterie bien sûr, qui devrait augmenter de 5 %, ce qui signifie que nous pourrions nous retrouver avec 3 900 mAh.

Source 1 | Source 2