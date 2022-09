Samsung Galaxy S23 et S23+ certifiés par 3C avec chargeurs 25W

Les Galaxy S23 et S23 + de nouvelle génération de Samsung ont reçu leurs honneurs de certification 3C plus tôt dans la journée et les deux appareils prennent en charge jusqu’à 25 W de charge, tout comme leurs prédécesseurs. Le Galaxy S23 (SM-S9110) et le Galaxy S23+ (SM-S9160) sont tous deux certifiés avec le même chargeur EP-TA800. Les identifiants des appareils confirment que ces unités sont destinées au marché chinois.

Galaxy S23 (SM-S9160) et Galaxy S23+ (SM-S9110) sur la base de données 3C

La nouvelle survient quelques jours seulement après que le Galaxy S23 Ultra (SM-S9180) a également été certifié avec une charge de 25 W. Nous nous attendons à ce qu’il s’agisse également de l’unité chinoise et cela pourrait encore laisser la possibilité aux modèles internationaux de prendre en charge des vitesses de charge plus élevées – disons 45W.

Le Galaxy S22 Ultra prend en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 45 W, mais lors de nos tests, nous avons découvert qu’il n’avait pas vraiment d’avantages tangibles par rapport à la charge de 25 W. Une charge complète de 0 à 100 % sur le S22 Ultra avec le chargeur 45 W n’a pris que 5 minutes de moins qu’avec le chargeur 25 W. Samsung devrait annoncer sa série Galaxy S23 au premier trimestre 2023.

Passant par