Samsung Galaxy S23 et S23+ arrivent avec un nouveau design, des batteries plus grosses

Le Samsung Galaxy S23 et le Galaxy S23+ sont le dernier raffinement de la formule longue durée de la série S. Oui, raffinement – Samsung a amélioré les principales fonctionnalités matérielles et logicielles, mais il n’y a pas de changements radicaux.













Galaxy S23

La plus grande mise à niveau pour cette génération est que tous les téléphones S23 vendus dans le monde utiliseront exclusivement un chipset Qualcomm sur mesure, officiellement connu sous le nom de Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy (vous pouvez entendre les acclamations venant d’Europe). Cela présente des vitesses d’horloge plus élevées par rapport aux autres chipsets 8 Gen 2. Les téléphones sont livrés avec plusieurs configurations de stockage, mais la RAM est fixée à 8 Go (comme c’était le cas l’année dernière et l’année d’avant).

Galaxy S23 Galaxy S23+

8/128 Go –

8/256 Go 8/256 Go

8/512 Go 8/512 Go





Les caméras ont également été repensées. Ce n’est pas une mise à niveau aussi importante que l’Ultra, mais il y a quelques changements percutants sous le capot. Par exemple, l’application Camera RAW peut désormais filmer en résolution 50MP (contre 12MP sur la série S22), en utilisant pleinement l’appareil photo principal.

Cet appareil photo a toujours un capteur 50MP, qui (grâce au nouveau chipset) peut enregistrer une vidéo 8K à 30fps (contre 24fps l’année dernière). L’appareil photo ultra large 12MP (120° FoV) et le téléobjectif 3x 10MP restent en grande partie les mêmes.

Une mise à niveau est le passage à une caméra selfie 12MP, qui est partagée entre les trois modèles. Ses capacités d’enregistrement vidéo incluent désormais la prise en charge du Super HDR à 60 ips.

Comme les caméras, les écrans ont été améliorés mais suivent toujours la même formule globale que l’année dernière. Cela signifie des panneaux plats dynamiques AMOLED 2X avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 48 à 120 Hz (taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz en mode jeu).

Le plus petit Galaxy S23 a un écran de 6,1 pouces, le Galaxy S23+ a un écran de 6,6 pouces. Les deux ont des trous de perforation centrés pour la caméra selfie et ont un lecteur d’empreintes digitales caché en dessous.

Les nouveautés de cette année sont Vision Booster, qui ajuste les couleurs et le contraste en fonction des conditions d’éclairage ambiant, et une fonction Enhanced Comfort, qui fait de même le soir pour réduire la fatigue oculaire.

Les batteries des S23 et S23+ sont 200 mAh plus grandes que leurs prédécesseurs, portant les totaux à 3 900 mAh et 4 700 mAh, respectivement. La charge filaire pour le S23 est évaluée à 25 W (30 minutes à 50 %), pour le S23+ à 45 W (30 minutes à 65 %). La charge sans fil et le partage d’énergie sans fil sont toujours pris en charge, bien sûr.













Galaxy S23+

Le nouveau chipset apporte une connectivité améliorée. Cela inclut la prise en charge du nouveau Wi-Fi 6E 6 GHz ainsi que du Bluetooth 5.3 (par rapport au Wi-Fi 6 et au BT 5.2 d’origine).

Pour cette génération, les Galaxy S23 et S23+ ont adopté le style de l’Ultra en retirant le boîtier de l’appareil photo Contour Cut et en ne laissant que les trois objectifs de l’appareil photo. L’indice de résistance à la poussière et à l’eau est IP68 (1,5 m d’eau pendant 30 minutes comme l’année dernière). Les téléphones sont les premiers à adopter le nouveau Gorilla Glass Victus 2, qui est plus durable et comprend des matériaux recyclés. Une partie des plastiques est également recyclée, tout comme 100 % du papier utilisé pour l’emballage.

Les quatre modèles seront disponibles dans ces quatre couleurs : Crème, Vert, Lavande et le traditionnel Phantom Black.

Samsung accepte déjà les précommandes pour les Galaxy S22 et S23+, les ventes commenceront dans quelques semaines. Nous aurons des prix plus détaillés sous peu, mais voici les prix de départ : le S23 (8/128 Go) est de 800 $/950 €/80 000 ₹, le S23+ (8/256 Go) est de 1 000 $/1 210 €.

Si vous voulez en savoir plus sur le Galaxy S23 et le Galaxy S23+, nous vous suggérons de consulter nos travaux pratiques sur la série Galaxy S23 où vous pouvez trouver des photos en direct et des impressions de première main.