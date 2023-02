Samsung Galaxy S23 en examen

Nous avons vu de grands smartphones phares au cours des dernières années et les grandes marques jouent principalement le jeu du raffinement avec leurs lancements récents. C’est le cas de la série Galaxy S23 de Samsung et nous sommes prêts à jeter un coup d’œil rapide au plus petit membre du trio – le Galaxy S23 avant notre examen détaillé.

Notre unité d’examen est disponible dans la nouvelle couleur lavande qui est un mélange très subtil de violet et de rose. Comme prévu, le Galaxy S23 n’a pas l’air si différent du Galaxy S22 de l’année dernière. Si les deux téléphones sont face vers le haut, il est difficile de dire lequel est lequel.









Galaxy S22 et S23 côte à côte

Retournez-les et vous pourrez voir le nouveau design de l’appareil photo qui apporte un trio d’anneaux en aluminium pour les objectifs au lieu de l’îlot de caméra monobloc sur le S22.

La manipulation du téléphone est excellente avec sa construction légère de 168 grammes et ses côtés en aluminium. Les caméras du S23 peuvent sembler inchangées sur le papier avec un module principal de 50MP, un ultra large de 12MP et un téléobjectif 3x de 10MP, mais vous pouvez désormais enregistrer des vidéos 8K à 30 ips par rapport à 8K @ 24ips sur le S22. Vous obtenez également une caméra selfie 12MP plus nette à l’avant.

L’écran de 6,1 pouces du S23 est presque identique à celui de l’année dernière – un panneau Dynamic AMOLED 2X avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Les nouveaux bits ici sont Corning Gorilla Glass Victus 2 et jusqu’à 1 750 nits de luminosité maximale en mode automatique que nous nous assurerons de tester.

Samsung a finalement répondu aux prières de ses clients internationaux en optant pour la dernière puce Qualcomm – le Snapdragon 8 Gen 2 pour tous les marchés. Nous nous attendons à d’excellentes performances ici et il sera intéressant de voir comment le petit facteur de forme gère la dissipation de la chaleur et l’étranglement. Malheureusement, le modèle de base S23 est toujours livré avec 128 Go de stockage tandis que le S23+ et l’Ultra commencent tous les deux à 256 Go.

Ailleurs, la nouvelle batterie de 3 900 mAh devrait conduire à une endurance améliorée couplée au chipset Snapdragon 8 Gen 2. Malheureusement, les vitesses de charge restent plafonnées à 25W. Samsung a également ajouté la toute dernière norme Wi-Fi 6E 6 GHz ainsi que la connectivité Bluetooth 5.3 pour suivre l’évolution du temps.

C’est tout pour ce rapide aperçu du Galaxy S23. Nous travaillons d’arrache-pied sur la revue détaillée qui sera publiée en temps voulu.