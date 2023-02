Samsung Galaxy S23+ en examen

Après avoir déjà accueilli les Galaxy S23 et S23 Ultra dans nos bureaux, il est maintenant temps de compléter l’ensemble avec le Galaxy S23+. Alors que nous passons le téléphone à notre équipe de révision, nous avons pensé que nous partagerions un aperçu du membre du milieu de la famille S23.

À l’exception d’une bosse d’appareil photo repensée, d’un Snapdragon 8 Gen 2 mis à jour et d’une modeste augmentation de la capacité de la batterie, le Galaxy S23 + suit la formule de son prédécesseur. Sans l’îlot de caméra profilé, le dos semble plus minimaliste – basique, même. Mais bien que nous ayons exactement la même configuration de caméra, nous espérons voir une mise à niveau de la qualité d’image activée par la nouvelle puce et son traitement plus avancé.

L’autre nouveauté est la veste Gorilla Glass Victus 2 dans laquelle les trois modèles S23 sont enveloppés – l’époque des dos en plastique est révolue depuis longtemps.

Pendant ce temps, l’écran Dynamic AMOLED 2X de 6,6 pouces prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR 10+, avec une résolution Full HD + – toutes les spécifications familières.

Nous nous attendons à de meilleures performances et à une solide amélioration de la durée de vie de la batterie.

Nous effectuerons nos séries habituelles de tests et d’analyses sur le Galaxy S23+ afin de pouvoir vous dire s’il s’agit d’un achat valable.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, consultez notre résumé de la couverture de toutes les choses de l’annonce Samsung Galaxy Unpacked de cette semaine.