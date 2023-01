Samsung Galaxy S23 de 128 Go pour utiliser un stockage UFS 3.1 plus lent

À l’approche de la future série Galaxy S23, le Galaxy S23 vanille devrait garder un pied dans le passé – il sera lancé avec un stockage de base de 128 Go. Fuite Univers de glace apporte d’autres mauvaises nouvelles pour les acheteurs potentiels de S23, apparemment la version 128 Go utilisera l’ancien format de stockage UFS 3.1.

La version supérieure de 256 Go utilisera le nouveau UFS 4.0, plus rapide et plus efficace, et au moins au lancement, elle sera disponible au même prix que le modèle 128 Go. Selon Glace, Samsung n’a pas fabriqué de packages UFS 4.0 de 128 Go, seulement 256 Go et plus. À l’heure actuelle, il semble que seul son rival japonais, Kioxia, possède UFS 4.0 avec une capacité de 128 Go, mais Samsung Electronics hésite à les utiliser.

UFS 4.0 peut atteindre des vitesses séquentielles allant jusqu’à 4 200 Mo/s pour les lectures et jusqu’à 2 800 Mo/s pour les écritures

Il y a peut-être une bonne raison à cela. Le stockage flash connecte les puces en parallèle pour augmenter les vitesses de transfert de données – plus il y a de puces, plus le stockage est rapide. Cela signifie qu’il arrive souvent que les plus petites configurations de stockage soient plus lentes que les plus grandes. Cela signifie que les packages UFS 4.0 de 128 Go peuvent ne pas fonctionner à des niveaux dignes de l’étiquette «UFS 4.0».

Un autre leaker, @ chunvn8888, affirme que Samsung a encore réduit le Galaxy S23 vanille. Vous pouvez lire notre article À quoi s’attendre pour plus de détails sur les spécifications. Pour commencer, le petit S23 sera le seul bloqué sur une charge de 25 W, pas vraiment une surprise.

Mais chun’s tweet brosse un tableau plus sombre du S23 – Wi-Fi 6E au lieu du Wi-Fi 7, des cadres légèrement plus épais autour de l’écran et un moteur de vibration moins avancé. Non mentionné dans le tweet, mais il semble que le petit S23 n’obtienne toujours pas l’UWB.

Ce dernier est important si vous souhaitez utiliser les trackers SmartTag+ plus avancés avec radiogoniométrie. En ce qui concerne le Wi-Fi, le Wi-Fi 7 n’a pas encore été finalisé, donc les appareils actuels qui prétendent le prendre en charge ne prennent en charge qu’une version préliminaire de la norme. Mais quelque chose de similaire s’est produit avec 802.11n (maintenant appelé Wi-Fi 4) et cela a bien fonctionné.











Même avec toutes ces mesures de réduction des coûts, le prix de base du Samsung Galaxy S23 devrait augmenter en Europe et en Inde, mais pas aux États-Unis. Tout cela est basé sur des informations non confirmées, le dévoilement officiel arrive ce mercredi.

