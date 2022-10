Samsung Galaxy S23 avec Snapdragon 8 Gen 2 testé par Geekbench

Le premier résultat d’un Samsung Galaxy S23 a été découvert dans la base de données Geekbench – cela en fait également le premier résultat Snapdragon 8 Gen 2 également. Il y a un peu de spéculation ici, mais le SM-S911U devrait être la version américaine du S23 et le nom de code « Kalama » est très susceptible de faire référence à la prochaine puce phare de Qualcomm.

Le processeur a une configuration de cœur bizarre – il y a un cœur principal à 3,36 GHz, quatre cœurs intermédiaires à 2,80 GHz et trois petits cœurs à 2,02 GHz. Cela rejoint un rapport de Univers de glace qui a affirmé que le CPU aura une configuration 1 + 2 + 2 + 3.







Premier résultat Geekbench du Samsung Galaxy S23 (SM-S911U) (chipset Snapdragon 8 Gen 2)

Il s’agit d’un noyau principal Makalu-Elp, de deux noyaux intermédiaires Makalu et deux Matterhorn et de trois Klein-R1. Nous ne savons pas à 100 % quelle est la différence entre le Makalu et le Cervin, mais selon certaines informations, le premier est le Cortex-A715 amélioré tandis que le second est le Cortex-A710 d’origine (le A715 est 20 % plus efficace et 5 % plus rapide que l’A710). Le Makalu-Elp est presque certainement basé sur le Cortex-X3 (25% plus rapide que le X2 dans les mesures d’ARM), Klein est un noyau basé sur A510.

Les premiers smartphones avec le Snapdragon 8 Gen 2 sont dans quelques mois, le Galaxy S23 est dans 3-4 mois, nous ne devrions donc probablement pas trop lire les scores de référence. Mais les résultats semblent prometteurs, le 8 Gen 1 à l’intérieur du Galaxy S22 obtient environ 1 200/3 200 sur les tests monocœur/multicœur tandis que le 8+ Gen 1 est généralement d’environ 1 300/4 200.

Quelques autres choses à noter de ce test – le Galaxy S23 de base sera livré avec 8 Go de RAM, tout comme ses trois derniers prédécesseurs. Et il fonctionnera sous Android 13, mais ce n’est pas vraiment une surprise. Enfin, le GPU est répertorié comme Adreno 740 (les puces Gen 1 utilisaient Adreno 730).

Malheureusement, personne n’a trouvé de résultat d’un téléphone européen Galaxy S23. Pendant un certain temps, il semblait presque certain que les modèles 2023 utiliseraient Snapdragon exclusivement, mais un rapport ultérieur a affirmé qu’Exynos n’était pas hors de course.

Via 1 (en néerlandais) | Via 2