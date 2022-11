Samsung Galaxy S23 aura le chipset Snapdragon 8 Gen 2 “version haute fréquence exclusive” en Europe

Au cours des dernières années, vous avez peut-être été de plus en plus déçu par la décision de Samsung d’utiliser ses propres SoC Exynos, sans doute inférieurs, en Europe dans ses appareils phares au lieu des Snapdragons de Qualcomm. Si c’est le cas, alors vous étiez sans aucun doute heureux d’apprendre, directement de Qualcomm pas moins, qu’il n’y aura plus d’Exynos dans la famille Galaxy S23 l’année prochaine, pas n’importe où dans le monde – c’est tout Snapdragon partout.

Ajoutant à l’excitation aujourd’hui est le célèbre leakster Univers de glacequi révèle que Samsung utilisera une version haute fréquence exclusive du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui vient d’être annoncé pour la famille Galaxy S23 en Europe, devançant ainsi tous ses concurrents.

Rupture!

Le meilleur moment pour les utilisateurs européens est arrivé.

La version européenne de la série Samsung Galaxy S23 est confirmée pour utiliser le Snapdragon 8 Gen2, et il s’agit d’une version haute fréquence exclusive à Samsung. Veuillez en profiter. pic.twitter.com/w6DqCdH30b — Univers de glace (@UniverseIce) 16 novembre 2022

Univers de glace a publié les résultats d’une course de référence présumée de Geekbench 5, montrant que le prochain Galaxy S23 Ultra (numéro de modèle SM-S918B) atteint un score monocœur de 1 504 et un score multicœur de 4 580, tout en exécutant Android 13 bien sûr. Ces scores sont légèrement inférieurs à ce que nous avons vu auparavant. Le prototype qui a été testé avait 8 Go de RAM.

Le cœur Kryo Prime basé sur Cortex-X3 fonctionne à 3,36 GHz, contre 3,2 GHz dans la version non-Samsung du SoC, bien que les fréquences des sept autres cœurs ne soient pas modifiées. On ne sait pas à quel point cela fera une différence dans les scénarios d’utilisation réels, mais ce sera sûrement une bonne chose pour Samsung de se vanter.

