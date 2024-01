Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S24 : devriez-vous mettre à niveau ?

Pour de nombreux consommateurs, il existe peu de véritables raisons de mettre à niveau un smartphone phare acheté au cours des trois dernières années. Cela est toujours vrai si vous possédez un Samsung Galaxy S22 de 2022. Près de deux ans plus tard, Samsung espère courtiser les utilisateurs avec le Galaxy S24, mais le téléphone en fait-il assez pour être une mise à niveau convaincante ? Découvrez-le dans notre comparatif Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S24.

Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S24 : en un coup d’œil Le Galaxy S24 présente un design plus simple et plus épuré que le Galaxy S22.

Le Galaxy S24 dispose d’une batterie plus grosse que le Galaxy S22.

Le nouveau téléphone de Samsung utilise des chipsets Exynos (dans le monde entier) et Snapdragon (États-Unis) améliorés.

Le Galaxy S24 utilise une version plus récente du verre de protection Gorilla Glass Victus de Corning.

Le Galaxy S24 dispose d’un écran plus grand et beaucoup plus lumineux que le Galaxy S22.

Enfin, le nouveau téléphone de Samsung bénéficie d’un programme de support logiciel beaucoup plus long.

Samsung Galaxy S22 contre Galaxy S24: Spécifications

SamsungGalaxy S22 Samsung Galaxy S24 Afficher SamsungGalaxy S22 AMOLED de 6,1 pouces, résolution FHD+ (2 340 x 1 080)

Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (48 Hz à 120 Hz) Samsung Galaxy S24 AMOLED de 6,2 pouces, résolution FHD+ (2 340 x 1 080)

Taux de rafraîchissement de l’affichage de 120 Hz (1 Hz-120 Hz) Processeur SamsungGalaxy S22 États-Unis : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Monde : Samsung Exynos 2200 Samsung Galaxy S24 États-Unis : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy

Mondial : Samsung Exynos 2400 RAM SamsungGalaxy S22 8 Go LPDDR5 Samsung Galaxy S24 8 Go LPDDR5X Stockage SamsungGalaxy S22 128 Go ou 256 Go

Pas de support de carte microSD Samsung Galaxy S24 128 Go ou 256 Go

Pas de support de carte microSD Batterie et chargement SamsungGalaxy S22 3 700 mAh

Chargement filaire 25 W

Chargement sans fil 15 W

Pas de chargeur dans la boîte Samsung Galaxy S24 4 000 mAh

Chargement filaire 25 W

Chargement sans fil 15 W

Chargement sans fil inversé 5 W

Pas de chargeur dans la boîte Appareils photo SamsungGalaxy S22

– 50MP principal

f/1.8,

FoV de 85 degrés

OIS Arrière:– 50MP principalf/1.8,FoV de 85 degrésOIS – 12MP ultra-large

1,4 μm, f/2,2

FoV de 120 degrés

Capteur 1/2,55 pouces – Téléobjectif 10MP

1,0 μm, f/2,4

FoV à 36 degrés,

Zoom optique 3x

Capteur 1/3,94 pouces Devant:

– 10MP de large

f/2.2

FoV de 80 degrés

UN F Samsung Galaxy S24

– 50MP principal

f/1.8

FoV de 85 degrés

OIS Arrière:– 50MP principalf/1.8FoV de 85 degrésOIS – 12MP ultra-large

1,4 μm, f/2,2

FoV de 120 degrés

Capteur 1/2,55 pouces – Téléobjectif 10MP

1,12 μm, f/2,4

FoV à 36 degrés

Zoom optique 3x

Capteur 1/3,52 pouces

OIS Devant:

– 12MP

f/2.2

FoV de 80 degrés

UN F l’audio SamsungGalaxy S22 Haut-parleurs stéréo

Triples micros

Pas de port 3,5 mm Samsung Galaxy S24 Haut-parleurs stéréo

Triples micros

Pas de port 3,5 mm Connectivité SamsungGalaxy S22 5G (ondes millimétriques + Sub6)

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

Prise en charge NFC

USB 3.2 génération 1 Samsung Galaxy S24 5G (ondes millimétriques + Sub6)

Wi-Fi 6E

Bluetooth5.3

Prise en charge NFC

USB 3.2 génération 1 Sécurité SamsungGalaxy S22 Capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran

4 ans de mises à jour de sécurité Samsung Galaxy S24 Capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran

7 ans de mises à jour de sécurité Indice IP SamsungGalaxy S22 Certifié IP68 Samsung Galaxy S24 Certifié IP68 Logiciel SamsungGalaxy S22

Une interface utilisateur 6 Android 14Une interface utilisateur 6 (À l’origine Android 12, One UI 4.1) Samsung Galaxy S24 Android 14

Une interface utilisateur 6.1 Prise en charge du stylet S SamsungGalaxy S22 Non Samsung Galaxy S24 Non Matériaux SamsungGalaxy S22 Gorilla Glass Victus Plus avant et arrière

Cadre en aluminium blindé Samsung Galaxy S24 Gorilla Glass Victus 2 avant et arrière

Cadre en aluminium Dimensions et poids SamsungGalaxy S22 146 x 70,6 x 7,6 mm

168g Samsung Galaxy S24 Couleurs SamsungGalaxy S22 Noir fantôme, blanc fantôme, vert, or rose Exclusivités web : Crème, Graphite, Bleu Ciel, Violet Samsung Galaxy S24 Noir onyx, gris marbré, violet cobalt, jaune ambre Exclusivités en ligne : Vert Jade, Orange Grès, Bleu Saphir

Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S24 : design, comparaison des tailles et couleurs

Nous avons constaté peu de variations de conception entre les générations récentes de smartphones et, dans le cas de Samsung, toute sa gamme partage désormais un langage de conception. Le Galaxy S22 et ses frères et sœurs ont été les derniers produits phares de Samsung à porter des vestes légèrement différentes. Son boîtier de caméra profilé, teinté dans une teinte similaire au coloris principal, est sa caractéristique la plus distinctive. Je ne suis pas séduit par le design du Galaxy S22, mais il possède plus de personnalité que l’esthétique actuelle de Samsung.

En parlant de cela, le Samsung Galaxy S24 est une copie presque conforme du Galaxy S23, avec ses trois objectifs d’appareil photo formant des îlots sombres sur son panneau arrière. C’est propre, discret et, désormais, résolument Samsung. Le téléphone est toujours compact mais contient un écran légèrement plus grand que le Galaxy S22, grâce à des cadres rasés.

En ce qui concerne les couleurs, c’est à vous de décider si le dernier téléphone de Samsung présente un arc-en-ciel plus excitant. Le Galaxy S24 est proposé en violet cobalt, jaune ambre, gris marbre et noir onyx, avec le vert jade, l’orange grès et le bleu saphir comme trois teintes exclusives à Samsung. Le Galaxy S22 est disponible dans pas moins de neuf couleurs : Phantom Black, Bora Purple, Green, Phantom White et Pink Gold, avec des nuances exclusives à Samsung de Cream, Sky Blue, Graphite et Violet complétant la palette.

Samsung Galaxy S22 contre Galaxy S24: Caractéristiques

Robert Triggs / Autorité Android

Deux ans, c’est une éternité dans le monde des smartphones phares, et le Galaxy S24 bénéficie de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. Commençons par son essence.

Samsung choisit à nouveau deux chipsets pour animer ses produits phares dans les régions du monde. Le Galaxy S24 comportera le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy aux États-Unis et l’Exynos 2400 sur d’autres marchés. Bien qu’elle ait opté pour Qualcomm dans le monde entier avec le Galaxy S23, la série Galaxy S22 a également connu une scission du silicium. Quelle que soit la puce reçue par le Galaxy S24, elle sera plus rapide et plus efficace que l’Exynos 2200 et le Snapdragon 8 Gen 1 utilisés dans le téléphone 2022.

Quel que soit le chipset, le dernier silicium apporte les fonctionnalités Galaxy AI au Galaxy S24.

Quel que soit le chipset, le dernier silicium apporte les fonctionnalités Galaxy AI au Galaxy S24. En guise d’instantané de ses capacités, Galaxy AI apporte un mélange de traitement d’IA intégré et cloud qui permet des traductions en temps réel pendant les appels, une fonction d’édition de messages, des outils d’assistance à la transcription et un outil de résumé de pages Web, entre autres. Ces fonctionnalités sont exclusives au nouveau téléphone.

Les améliorations de l’IA s’étendent également au kit appareil photo du Galaxy S24. L’édition générative permet aux utilisateurs de mieux contrôler la retouche photo, la suppression d’objets d’une scène ou le recadrage complet de la photo. Une fonction Instant Slo-Mo génère des images pour créer des vidéos artificiellement ralenties. D’autres fonctionnalités et promesses, comme un outil de réglage des couleurs et des performances photographiques améliorées en basse lumière, sont également vantées par Samsung. Encore une fois, aucune de ces fonctionnalités n’est disponible sur l’ancien produit phare de Samsung.

Eric Zeman / Autorité Android

Concernant le matériel réel, le Galaxy S22 n’est pas loin derrière le Galaxy S24. Il comprend un appareil photo principal de 50 MP ainsi que des jeux de tir compagnon ultra-larges de 12 MP et téléobjectif 3x de 10 MP. Notre examen du Galaxy S22 a prouvé qu’il n’était pas loin du Galaxy S22 Ultra, un smartphone qui coûtait 400 $ de plus au lancement. Contrairement aux anciens téléphones Samsung, le S22 produisait des couleurs qui n’étaient pas sursaturées, tandis que nous appréciions également ses performances nocturnes. Les amateurs de selfie bénéficient également d’une petite mise à niveau : le modèle le plus récent utilise la même unité frontale de 12 MP que le S24 Ultra.

Le Galaxy S24 ne bouscule pas beaucoup cette formule. Toujours en tête de file se trouve un appareil photo principal de 50 MP avec un ultra-large de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP légèrement amélioré (OIS et capteur plus grand). Le plus petit téléphone ne dispose pas du jeu de tir principal de 200 MP de l’Ultra et des capacités de zoom optique 5x, mais nous ne nous attendons pas à ce que cela affecte beaucoup l’expérience d’imagerie de base. Bien sûr, les nouvelles fonctionnalités d’IA devraient offrir plus de polyvalence après la fermeture de l’obturateur que le Galaxy S22, cela mérite donc d’être pris en compte.

Bien que nous ayons assisté à un grand bond technologique au cours des deux générations, le support logiciel enrichi a sans doute le plus grand impact.

Vous seriez déçu si vous espériez une augmentation de charge substantielle. Samsung n’a jamais placé la fourniture rapide d’énergie en tête de sa liste, et le Galaxy S24 conserve la vitesse de charge maximale de 25 W du Galaxy S22. Notamment, comme l’ancien téléphone dispose d’une batterie plus petite (3 700 mAh contre 4 000 mAh), le chargement prendra probablement moins de temps. À l’inverse, le Galaxy S24 devrait gagner la bataille de la longévité, grâce aux 300 mAh supplémentaires en banque et au silicium plus efficace.

Bien que nous ayons assisté à un grand bond technologique au cours des deux générations, le support logiciel enrichi a sans doute le plus grand impact. La promesse de support Android du Galaxy S22 était étendue à l’époque, garantissant quatre ans de mises à jour de la version Android. Cela signifie toujours qu’il recevra de nouvelles versions d’Android pendant encore deux ans. Cependant, le Galaxy S24 prolonge cette durée de trois ans supplémentaires. Samsung tient désormais la promesse de sept ans de la série Google Pixel 8, avec des mises à jour de version toujours à venir une fois la décennie terminée. Il s’agit peut-être de la nouveauté la plus importante pour ceux qui hésitent à mettre à niveau leur matériel chaque année.

Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S24 : Prix et disponibilité

Robert Triggs / Autorité Android

Samsung Galaxy S24 (8 Go/128 Go) : 799,99 $

799,99 $ Samsung Galaxy S24 (8 Go/256 Go) : 859,99 $ Samsung Galaxy S22 (8 Go/128 Go) : 799 $

799 $ Samsung Galaxy S22 (8 Go/256 Go) : 849 $

Samsung a lancé le Galaxy S24, y compris le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra, le 17 janvier 2024, et les précommandes débuteront le même jour. La disponibilité générale débutera le 31 janvier, vous disposez donc de suffisamment de temps pour décider si vous souhaitez effectuer une mise à niveau. Vous aurez besoin d’au moins 799,99 $ pour la configuration de base 8 Go/128 Go ou 859,99 $ pour la version 8 Go/256 Go.

Ceux qui précommanderont le téléphone aux États-Unis via Samsung.com recevront la version 256 Go au prix de la configuration 128 Go – une incitation plutôt intéressante. En outre, Samsung distribue 100 $ en crédit de magasin Samsung.com à ceux qui réservent leur appareil.

Alors que le Galaxy S22 a été lancé le 25 février 2022 au prix de 799 $, vous pouvez trouver le téléphone beaucoup moins cher en 2024. Il était également proposé en deux configurations, avec le modèle 8 Go/256 Go au prix de 849 $.

Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S24 : devriez-vous mettre à niveau ?

Galaxie S22 Galaxie S24