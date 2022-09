Samsung Galaxy S22 obtient une mise à jour surprenante de l’interface utilisateur 4.1.1

Samsung a terminé le mois d’août avec un tas de mises à jour de ses meilleurs téléphones, y compris la gamme Galaxy S22 obtenant One UI 4.1.1. Les séries Galaxy S20 et S20 voient également des mises à jour via Verizon.

Pour les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra, la mise à jour One UI 4.1.1 apporte quelques changements qui méritent d’être mentionnés. Tout d’abord, vous pouvez désormais modifier les noms des fichiers partagés via Private Share, et il existe également un nouveau menu Multi View que vous pouvez utiliser. Ci-dessous, Verizon montre à quoi cela pourrait ressembler sur votre téléphone S22.

J’imagine qu’il y a plus dans cette mise à jour que ces deux nouveaux paramètres/changements. Jusqu’à ce que Samsung nous dise ou que vous obteniez la mise à jour sur votre téléphone, nous ne le saurons pas. Soit dit en passant, la mise à jour vous maintient toujours sur le patch Android d’août.

Si vous possédez un appareil Galaxy S22, soyez à l’affût des versions suivantes en vous rendant dans Paramètres>Mises à jour du système>Vérifier les mises à jour du système :

Galaxy S22 Ultra : SP1A.210812.016.S908USQU2AVHB

Galaxy S22+ : SP1A.210812.016.S906USQU2AVHB

Galaxy S22: SP1A.210812.016.S901USQU2AVHB

Vous possédez un Galaxy S10 5G, Galaxy S10e, Galaxy S20+ ou Galaxy S20 Ultra ? Vos mises à jour sont également le correctif de sécurité Android d’août, mais les nouvelles fonctionnalités diffèrent. La ligne S10 est obtenir simplement passer de Google Duo à Google Meet. La ligne S20 est obtenir Prise en charge Dual SIM Dual Standby (DSDS), où vous pouvez utiliser deux numéros de téléphone sur votre appareil à la fois grâce à une carte SIM physique ainsi qu’à une eSIM.

Galaxie S10 5G : SP1A.210812.016.G977UVRU8HVH1

Galaxy S10e : SP1A.210812.016.G970USQU6IVH2

Galaxy S20+ : SP1A.210812.016.G986USQU3FVH1

Galaxy S20 Ultra: SP1A.210812.016.G988USQU3FVH1

Toutes ces mises à jour devraient être déployées maintenant.