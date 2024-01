Samsung Galaxy S21 Ultra vs Galaxy S24 Ultra : devriez-vous mettre à niveau ?

Afficher Samsung Galaxy S21 Ultra AMOLED dynamique de 6,8 pouces

WQHD+ incurvé

3 200 x 1 440

Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Certifié HDR10+ Samsung Galaxy S24 Ultra Écran Dynamix AMOLED 2X de 6,8 pouces

3 120 x 1 440

Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Certifié HDR10+

Processeur Samsung Galaxy S21 Ultra Qualcomm Snapdragon 888 ou Samsung Exynos 2100 Samsung Galaxy S24 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM Samsung Galaxy S21 Ultra 12 ou 16 Go Samsung Galaxy S24 Ultra 12 Go

Stockage Samsung Galaxy S21 Ultra 128, 256 ou 512 Go Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go, 512 Go ou 1 To

Batterie Samsung Galaxy S21 Ultra 5 000 mAh

Chargement filaire 25 W

Chargement sans fil 15 W

Chargement sans fil inversé Samsung Galaxy S24 Ultra 5 000 mAh

Chargement filaire de 45 W

15 W sans fil

Partage de puissance sans fil

Appareils photo Samsung Galaxy S21 Ultra

– Grand angle : 108MP, ƒ/1,8, 0,8µm avec OIS et AF à détection de phase

– Téléobjectif : 10MP, ƒ/2,4, 1,22 µm avec OIS, AF double pixel et zoom optique 3x

– Téléobjectif : 10MP, ƒ/4,9, 1,22 µm avec OIS, AF double pixel et zoom optique 10x

– Ultra-large : 12 MP, ƒ/2,2, 1,4 µm avec AF double pixel et FoV de 120 degrés

“Zoom spatial” 100x Devant:

– 40MP, ƒ/2,2, 0,7µm, avec AF à détection de phase Samsung Galaxy S24 Ultra

– Grand angle : 200 MP, ƒ/1,7, AF Super Quad Pixel, OIS

– Téléobjectif principal : 50MP, ƒ/3,4, zoom optique 5x, AF Quad Pixel, OIS

– Deuxième téléobjectif : 10MP, ƒ/2.4, zoom 3x, AF Dual Pixel, OIS

Zoom spatial 100x Devant:

– 12MP, ƒ/2.2, AF double pixel

Connectivité Samsung Galaxy S21 Ultra Prise en charge de la 4G LTE

5G (sous-6 GHz, SA et NSA, mmWave)

Prise en charge du Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2 Samsung Galaxy S24 Ultra 4G-LTE

5G (y compris TDD/FDD sous-6 GHz)

Wi-Fi 7

Bluetooth5.3

Prise en charge du stylet S Samsung Galaxy S21 Ultra Oui Samsung Galaxy S24 Ultra Oui

Système opérateur Samsung Galaxy S21 Ultra Une interface utilisateur 3.1

Android 11 Samsung Galaxy S24 Ultra Une interface utilisateur 6.1

Android 14

Résistance à l’eau Samsung Galaxy S21 Ultra IP68 Samsung Galaxy S24 Ultra IP68

Sécurité Samsung Galaxy S21 Ultra Capteur d’empreintes digitales à ultrasons, déverrouillage du visage Samsung Galaxy S24 Ultra Capteur d’empreintes digitales à ultrasons, déverrouillage du visage

Couleurs Samsung Galaxy S21 Ultra 128 Go en Phantom Silver et Phantom Black 256 et 512 Go en Phantom Black Phantom Titanium, Phantom Navy et Phantom Brown Samsung Galaxy S24 Ultra Noir titane, jaune titane, violet titane et gris titane

Dimensions et poids Samsung Galaxy S21 Ultra 75,6 x 165,1 x 8,9 mm

229g Samsung Galaxy S24 Ultra 79 x 162,3 x 8,6 mm

232g