Nous prévoyons que Samsung dévoilera ses produits phares Galaxy S21 le 14 janvier, dans moins d’un mois à ce stade. Comme d’habitude, nous avons vu une pléthore de fuites au cours des derniers mois, ce qui nous donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre du prochain trio phare. Nous avons maintenant une autre découverte intéressante sur Geekbench avec une liste du Galaxy S21 Ultra alimenté par le chipset Exynos 2100 de Samsung. C’est la version qui sera probablement en vente en Inde et dans d’autres régions comme l’Europe et où Samsung a traditionnellement privilégié ses propres chipsets.





Samsung Galaxy S21 Ultra avec Exynos 2100 sur Geekbench

L’appareil porte le numéro de modèle SM-G998B et a géré 1 006 points dans le test monocœur et 3 059 points dans le département multicœur. La fréquence de base du processeur est répertoriée à 2,21 GHz, ce qui est probablement le cluster Cortex A-55 économe en énergie. La comparaison de ces scores avec ceux de la version Snapdragon 888 du S21 révèle une petite différence en faveur de l’appareil alimenté par Exynos, mais gardez à l’esprit que les deux appareils sont toujours des prototypes inachevés. La nouvelle liste révèle également que le S21 Ultra est livré avec 12 Go de RAM et démarre Android 11.

Sur la base des fuites passées, l’Exynos 2100 devrait être livré avec le noyau X1 prime cadencé jusqu’à 2,91 GHz aux côtés d’un trio de cœurs Cortex-A78 fonctionnant à 2,81 GHz et de quatre cœurs Cortex-A55 écoénergétiques fonctionnant à 2,21 GHz. Les cœurs A78 et A55, en particulier, sont cadencés légèrement au-dessus de ceux trouvés sur le Snapdragon 888 ce qui devrait expliquer quelques gains marginaux mais nous devrons attendre les résultats officiels une fois le chipset officiel.

